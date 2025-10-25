Noćas počinje zimsko računanje vremena. Tri stvari treba znati, najvažnija se tiče struje

Namjera je bila u cijeloj Europi da se time što je više moguće iskoristi dnevno svijetlo, naročito ljeti, te smanji potrošnja energije. Međutim, vremenom se pokazalo da ni energetska iskoristivost ni ekonomska isplativost ipak nisu toliki da bi se pomicanjem sata remetili biološki satovi ljudi, a životinja te mnogi drugi procesi. Stoga je Europska unija još prije osam godina predložila ukidanje ljetnog računanja vremena, odnosno pomicanja sata dvaput godišnje.