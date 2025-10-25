POMICANJE SATA
Noćas počinje zimsko računanje vremena. Tri stvari treba znati, najvažnija se tiče struje
Od 1983. godine do danas u Hrvatskoj se svake godine dvaput 'pomiče' sat: posljednje nedjelje u ožujku pomicanjem za sat unaprijed radi prelaska na ljetno računanje vremena, a posljednje nedjelje u listopadu pomicanjem za jedan sat unatrag radi prelaska na zimsko računanje vremena.
Namjera je bila u cijeloj Europi da se time što je više moguće iskoristi dnevno svijetlo, naročito ljeti, te smanji potrošnja energije. Međutim, vremenom se pokazalo da ni energetska iskoristivost ni ekonomska isplativost ipak nisu toliki da bi se pomicanjem sata remetili biološki satovi ljudi, a životinja te mnogi drugi procesi. Stoga je Europska unija još prije osam godina predložila ukidanje ljetnog računanja vremena, odnosno pomicanja sata dvaput godišnje.
Naime, Europska komisija je u rujnu 2018. podnijela nacrt direktive o pomicanju sata uvjetovanom izmjenom godišnjih razdoblja.
Mnogima je dosta pomicanja sata
Godinu dana kasnije Europski parlament je podržao prijedlog da od 2021. bude ukinuto pomicanje sata, odnosno svakoj državi prepuštena odluka hoće li zadržati ljetno ili zimsko računanje vremena. No konačna odluka još nije donesena niti je utvrđen vremenski okvir za nju, iako su mnoge zemlje suglasne s ukidanjem. Španjolska je, primjerice, ove godine pozvala nadležne u EU da se od iduće godine napokon prestane s pomicanjem sata.
A do te konačne odluke i ovoga ćemo vikenda, posljednjeg u listopadu, preći na zimsko računanje vremena. Digitalni uređaji poput pametnih telefona i računala taj će posao odraditi sami, dok će na analognim satovima biti potrebno ručno vratiti kazaljke, odnosno brojke sat vremena unatrag.
Osim duljeg sna u noći sa subote na nedjelju kada vrijeme u 3 sata bude pomkaknuto unatrag na 2 sata, očekuju nas i tri važne promjene.
Jeftinija struja od 21, ne od 22 sata
U kućanstvima s dvotarifnim brojilima električne energije, razdoblje niže, odnosno jeftinije tarife od ove nedjelje počinje u 21 sat i traje do 7 ujutro, a ne od 22 do 8 sati kao za vrijeme ljetne tarife. Noćna tarifa znači i jeftiniju struju. Vlasnici jednotarifnih brojila ne moraju to imati na umu jer je njima cijena struje ista tijekom cijelog dana.
Za vlasnike višetarifnih brojila to valja znati i zbog toga što od 1.studenoga ove godine poskupljuje električna energija.
Sadašnja tarifa za kućanstvo u plavom modelu (jednotarifnom) do 31.listopada je 0,079412 €/kWh, a od 1. studenoga poskupjet će na 0,091324 €/kWh.
Kućanstvima u bijelom modelu s višetarifnim brojilima potrošnja se naplaćuje prema dvije tarife - dnevnoj, skupljoj te noćnoj, jeftinijoj.
Do 31.listopada njima se potrošnja naplaćuje po sadašnjem cjeniku :
Dnevna tarifa: 0,084512 €/kWh
Noćna tarifa: 0,041468 €/kWh
A od 1. studenoga naplaćivat će se prema novom, skupljem cjeniku:
Dnevna tarifa: 0,097189 €/kWh
Noćna tarifa: 0,047688 €/kWh
Za njih je noćna tarifa upola jeftinija od dnevne, što valja imati na umu prilikom korištenja kućanskih uređaja koji su veći potrošači energije poput perilica rublja, perilica suđa, a pogotovo električnih bojlera.
Obvezna kratka svjetla na vozilima
Prelaskom na zimsko računanje vremena, ali i zbog samog godišnjeg doba, razdoblje dnevnog svjetla znatno je kraće nego ljeti. Zbog toga se, ne od samog 26. listopada, nego od 1. studenoga pa sve do 31. ožujka vozači automobila dužni na svojim vozilima uključiti kratka svjetla. Taj propis za motocikle i mopede vrijedi tijekom cijele godine.
To propisuje Zakon o sigurnosti prometa na cestamau članku 102. kojim je propisana i novčana kazna u iznosu od 30 eura za nepoštivanje spomenute obveze.
U istom razdoblju su i biciklisti obvezni od sumraka do svanuća te u slučaju smanjene vidljivosti imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani bicikla i jedno crveno svjetlo straga.
Vlakovi staju na sat vremena
Oni koji će u noći sa subote na nedjelju zateći se u putničkim vlakovima Hrvatskih željeznica trebaju znati da prema već ustaljenom pravilu ti vlakovi u 3 sata u noći staju na najbližim kolodvorima i stoje ondje sat vremena sve dok ponovno ne bude 3 sata, a sve to radi usklađenja s voznim redom.
Mimo toga HŽ je najavio značajne poremećaje u prometu od 23. listopada do 6. studenoga.
