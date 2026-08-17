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rješenje o imenovanju

Alpac Capital preuzeo N1, TV Novu, Nova.rs, Radar i Danas: Smijenjeni svi direktori

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N1
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17. kol. 2026. 19:45
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Snimka zaslona 2026-08-17 194046
Alpac Capital

Vlasnik kompanije Alpac Capital, Pedro Vargas Santos David, danas je i službeno upisan kao direktor svih nezavisnih medija Adria News Networka (ANN), članica United Groupa u Srbiji.

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Prema podacima Agencije za privredne registre, rješenja o imenovanju Davida na direktorske pozicije usvojena su danas, 17. kolovoza 2026. godine.

Istodobno su smijenjeni dosadašnji direktori. Mihailo Jovićević razriješen je dužnosti direktora portala i novina Nova te tjednika Radar. Aleksandra Mitić više nije direktorica tvrtke Dan Graf, izdavača lista Danas.

S pozicije direktora kompanije Adria News, odnosno N1, smijenjen je i Brent Sadler. On je razriješen i dužnosti direktora kompanije Adria News Nova S, na koju je imenovan nedavno.

U istom paketu smijenjen je i Janez Živko, koji je bio direktor televizije Nova S.

N1: Nastavljamo raditi po istim profesionalnim standardima

Iz redakcije N1 poručili su da se proces preuzimanja Adria News Networka nastavlja u skladu s ranije objavljenim planovima te da promjena vlasništva neće utjecati na uređivačku politiku televizije N1 niti na način donošenja uredničkih odluka.

Redakcija N1 nastavlja raditi po istim profesionalnim principima i standardima kao i do sada.

Dodaju da urednički tim i dalje zadržava punu odgovornost za izbor tema, način izvještavanja i donošenje uredničkih odluka u javnom interesu.

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