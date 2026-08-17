MORH
Dva kanadera HRZ-a poletjela prema BiH radi gašenja požara
Dva protupožarna zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletjela su u ponedjeljak prema Bosni i Hercegovini radi gašenja požara na masivu Dinare, priopćilo je hrvatsko ministarstvo obrane.
Oglas
Uz požar na Dinari u BiH trenutačno najveći problem predstavlja onaj na području Plješevice kod Bihaća koji je također u blizini granice s Hrvatskom.
"Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 s dvjema posadama, poletjela su danas ... iz vojarne 'Pukovnik Mirko Vukušić' u Zemuniku na gašenje požara na području općine Bosansko Grahovo u Bosni i Hercegovini", ističe se u priopćenju MORH-a.
Ministar obrane Ivan Anušić je donio Naredbu o upućivanju protupožarnih zrakoplova HRZ-a u BiH u skladu s odlukom vlade o uporabi hrvatskih oružanih snaga radi pružanja humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini u gašenju požara, dodaje se u priopćenju.
Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto je ranije u ponedjeljak zahvalila hrvatskoj vladi na odluci te "brzoj i konkretnoj pomoći u gašenju požara na Dinari".
"U stalnoj smo koordinaciji kako bismo zaustavili širenje požara. Hvala Hrvatskoj na solidarnosti i prijateljstvu kada je najpotrebnije“, navodi se u zahvali predsjedateljice Krišto.
MORH je istaknuo da u akciji sudjeluju pripadnici 855. protupožarne eskadrile koji su svoju "snagu i sposobnost prethodnih dana pokazali gaseći požare diljem Dalmacije".
Riječ je o drugom angažmanu 855. eskadrile izvan granica Hrvatske ove godine, kazali su iz ministarstva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas