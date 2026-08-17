Prekinuta potraga za zadnjim Portugalcem koji je nestao u Velebitskom kanalu

"Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka), obustavila je akciju koordiniranog traganja za posljednjim brodolomcem, državljaninom Portugalske Republike, čiji nestanak je prijavljen 12. kolovoza, zajedno sa još troje sunarodnjaka, nakon što su manjim čamcem na napuhavanje isplovili iz mjesnog kampa sjeverozapadno od Senja, po nevremenu", naveli su.