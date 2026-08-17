europski fondovi
BiH dobiva 140 milijuna eura od EU ali mogla bi izgubiti dvostruko više od toga
Bosna i Hercegovina ispunila je uvjete da dobije nešto više od 140 milijuna eura pomoći iz fondova Europske unije namijenjenih reformama, no iz delegacije EU u Sarajevu u ponedjeljak su upozorili kako toj zemlji prijeti gubitak znatno većih iznosa zbog izostanka unutarnjih dogovora.
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Iz delegacije EU su potvrdili kako je tijekom dana objavom u Službenom glasniku odluke o financiranju programa instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) za za razdoblje 2025. do 2027. godine ta zemlja obavila i posljednji korak u procesu ratifikacije, čime joj je omogućen pristup bespovratnim sredstvima Europske unije u iznosu od 140,5 milijuna eura.
Taj je novac namijenjen potpori ključnim reformama i investicijama diljem zemlje, a šef delegacije EU Luigi Soreca istaknuo kako će to donijeti konkretne koristi građanima, domaćim poslovnim subjektima i javnim institucijama.
No istodobno je upozorio kako je to razmjerno mali dio europskih sredstava koje BiH teoretski ima na raspolaganju a nisu joj dostupna.
"Posebno treba istaknuti da je BiH i dalje jedini partner na zapadnom Balkanu koji još uvijek nije primio niti jedan euro iz Instrumenta za reforme i rast u okviru Plana rasta EU", podsjetio je Soreca.
BiH bi kroz taj mehanizam mogla imati na raspolaganju milijardu eura bespovratne pomoći i povoljnih kredta za razvitak i reforme no uvjet za to je izrada konkretnih projekata a zbog unutarnjih političkih blokada nijedan do sada nije poslan u Bruxelles.
Ostane li tako do kraja godine, sada postoji konkretan rizik da BiH izgubi dodatnih 373 milijuna eura nakon što su joj ranije iz Europske komisije već uskratili 108 milijuna eura.
Sredstva koja BiH ne uspije aktivirati Europska komisija planira podijeliti na pet drugih država zapadnog Balkana koje pokazuju spremnost za provedbu reformi.
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