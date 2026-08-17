BiH dobiva 140 milijuna eura od EU ali mogla bi izgubiti dvostruko više od toga

Iz delegacije EU su potvrdili kako je tijekom dana objavom u Službenom glasniku odluke o financiranju programa instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) za za razdoblje 2025. do 2027. godine ta zemlja obavila i posljednji korak u procesu ratifikacije, čime joj je omogućen pristup bespovratnim sredstvima Europske unije u iznosu od 140,5 milijuna eura.