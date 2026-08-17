Osumnjičeni za podmetanje 10 požara na zadarskom području u istražnom zatvoru

"Na svim tim mjestima se tek mora napraviti analiza nastanka požara. Kada se vidi od čega je nastao požar, onda se mora analizirati njihova odjeća, vidjeti ima li tragova zapaljivog sredstva na njihovo odjeći... Znači mi za sad imamo činjenicu da su oni priznali da su palili, kažu da su palili s upaljačima i to je sve što imamo", kazao je sudac istrage.