AUTOMOBILIONA
Vozimo sportsku legendu i vodimo vas u svijet čudesa
U novoj petoj sezoni Automobilione pripremamo brojna iznenađenja. Za početak u prvoj epizodi testiramo čak pet modela.
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Prvo vas vodimo na jedno čudesno putovanje u zemlju čudesa. Ondje nas je naime čekao najprodavaniji Toyotin model koji je sada dobio novo lice.
Ljeto je bilo dugo pa su nam tako u našu inspekciju stigla čak dva modela. Jedan nam dolazi iz Fiata te ga pokreće benzinski motor s ručnim mjenjačem, a drugi nam stiže iz BYD-a i vozi na struju.
A kad smo kod struje, BYD nam je u Zagrebu pokazao kako izgleda ultra-brza punionica na kojoj bi punjenje električnog automobila trebalo trajati koliko i posjet benzinskoj crpki.
Mala mjesta pričaju velike priče. Vođeni tom premisom, za vas smo u novoj sezoni pripremili i novu rubriku - Putne priče. Tako ćemo otkrivati neka skrivena i manje skrivena mjesta, a za početak vas s novom Opel Astrom vodimo u svijet bazge.
Za kraj smo ostavili test jednog legendarnog sportaša. Honda je napravila nešto što se danas gotovo niti jedan proizvođač automobila ne usudi. Oživjeli su stari sportski coupe. No ovaj je auto ipak prilagođen današnjem vremenu. Stoga smo odlučili otkriti može li nam izmamiti osmijeh na lice kao nekada.
Automobilionu gledajte u petak 11. rujna u 20:00 sati na N1 televiziji.
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