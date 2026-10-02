Nova akvizicija u Karlovcu: Beton Lučko dobiva novo ime i širi proizvodnju

"Zahvaljujući strateškoj lokaciji u Karlovcu, tvrtka CGP Elementi bit će važno proizvodno i distribucijsko središte za opskrbu kupaca u Hrvatskoj, Sloveniji i na drugim tržištima u regiji. Preuzimanje ujedno predstavlja daljnje širenje proizvodnih kapaciteta Grupe CGP te jačanje njezina položaja na regionalnom tržištu građevinarstva i infrastrukturnih projekata", kaže se u priopćenju.