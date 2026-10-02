CGP nastavlja širenje
Nova akvizicija u Karlovcu: Beton Lučko dobiva novo ime i širi proizvodnju
Tvrtka CGP zaključila je preuzimanje proizvodnog pogona betonskih prefabrikata Beton Lučko u Karlovcu, jednog od vodećih proizvođača prednapetih betonskih elemenata u Hrvatskoj, priopćio je CGP u petak.
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Pogon Beton Lučko nastavit će poslovati pod novim nazivom CGP Elementi i bavit će se proizvodnjom prednapetih betonskih konstrukcija za industrijske hale i mostove, betonskih kućišta za transformatorske stanice te elemenata za cestovnu i željezničku infrastrukturu.
"Zahvaljujući strateškoj lokaciji u Karlovcu, tvrtka CGP Elementi bit će važno proizvodno i distribucijsko središte za opskrbu kupaca u Hrvatskoj, Sloveniji i na drugim tržištima u regiji. Preuzimanje ujedno predstavlja daljnje širenje proizvodnih kapaciteta Grupe CGP te jačanje njezina položaja na regionalnom tržištu građevinarstva i infrastrukturnih projekata", kaže se u priopćenju.
Riječ je o drugoj akviziciji Grupe CGP u Karlovcu zadnjih godina, budući da je 2024. godine preuzela građevinsko poduzeće CGP Aquaterm.
"Preuzimanjem Betona Lučko ne širimo samo proizvodne kapacitete, već i znanje te mogućnosti za izvođenje zahtjevnijih projekata u regiji. Karlovac za Grupu CGP postaje važna razvojna i operativna točka na kojoj možemo povezati građevinsku izvedbu i proizvodnju prefabriciranih elemenata te kupcima na tržištima jugoistočne Europe ponuditi cjelovitija rješenja", izjavio je predsjednik Uprave CGP-a Martin Gosenca.
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