Kako da vam uštipci više ne budu masni: Isprobajte ove trikove

N1 Info
|
20. stu. 2025. 17:19
Pexels

Uštipci su jedno od najomiljenijih brzih jela na ovim prostorima, no mnogi se i dalje suočavaju s istim problemom – nakon prženja često ostanu previše masni.

Iako su ukusni i jednostavni za pripremu, pogrešna tehnika može uzrokovati da upiju više ulja nego što je potrebno. Srećom, postoji jednostavno rješenje. Donosimo dva provjerena trika koji će vam pomoći da uštipci ostanu lagani, prozračni i gotovo bez suvišne masnoće, piše Klix.ba.

Prvi korak prema savršenim uštipcima je dodavanje sode bikarbone ili praška za pecivo u tijesto. Ove sastojke potrebno je prosijati zajedno s brašnom kako bi se ravnomjerno rasporedili. Tako tijesto tijekom prženja ne upija veliku količinu masnoće. Rezultat su zlatni, mekani uštipci koji ne ostavljaju masan trag.

Pexels
Pexels / Ilustracija

Drugi trik odnosi se na temperaturu ulja. Ako je ulje dovoljno zagrijano prije nego što spustite tijesto, uštipci će se odmah početi pržiti izvana, stvarajući tanku hrskavu koricu koja sprječava ulju da prodre u unutrašnjost. Nedovoljno zagrijano ulje najčešći je razlog zbog kojeg peciva postaju “teška” i masna.

Uz ova dva jednostavna savjeta, uštipci će biti lagani, ukusni i bez nepotrebne masnoće – savršeni za doručak, užinu ili brzo posluženje gostima.

