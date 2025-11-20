Kako da vam uštipci više ne budu masni: Isprobajte ove trikove

Drugi trik odnosi se na temperaturu ulja. Ako je ulje dovoljno zagrijano prije nego što spustite tijesto, uštipci će se odmah početi pržiti izvana, stvarajući tanku hrskavu koricu koja sprječava ulju da prodre u unutrašnjost. Nedovoljno zagrijano ulje najčešći je razlog zbog kojeg peciva postaju “teška” i masna.