Pitali su tri kuhara koje je najbolje jelo koje možete napraviti s tunom iz konzerve. Gotovo je za 5 minuta, a sve sastojke već imate kod kuće

Tu je i faktor praktičnosti. Malo koja namirnica može konkurirati tunjevini iz konzerve kada je riječ o brzini pripreme. Odlično se uklapa u sendviče, salate, jela od tjestenine, tortilje, zapečena jela, riblje popečke... Njezin blag okus lako se kombinira sa svježim začinskim biljem, citrusima, ljutim papričicama i kremastim umacima. Budući da može stajati mjesecima bez hlađenja, idealna je za brze obroke ili večeri kada se čini da je hladnjak prazan.