Presolili ste jelo? Jednim jednostavnim sastojkom možete spasiti okus

Ako ste presolili jelo, postoji jednostavan trik koji spašava stvar. Dodajte nekoliko kapi limuna i spasite okus u trenu – trik koji zaista djeluje!
Oglas
Limun – tajni saveznik protiv soli
Kiselina iz limuna može neutralizirati intenzivan slani okus. Dovoljno je dodati nekoliko kapi svježeg limunovog soka u presoljeno jelo – bilo da je riječ o juhi, umaku ili kuhanom povrću. Limun ne samo da ublažava sol, već osvježava i balansira okuse.
Kako pravilno dodati limun
Dodajte limun postupno i kušajte jelo nakon svake doze. Previše limuna može promijeniti okus, pa je važno pronaći pravu mjeru. Ako nemate limun, može poslužiti i malo octa – ali limun je blaži i ugodniji za većinu jela.
Bonus savjet: krumpir ne pomaže uvijek
Ako ste presolili jelo, često se savjetuje dodavanje krumpira kao spas, ali on ne “upija” sol kako se misli. Limun je učinkovitiji, brži i ne mijenja teksturu jela.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas