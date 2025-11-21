Oglas

Nije sve propalo

Presolili ste jelo? Jednim jednostavnim sastojkom možete spasiti okus

N1 Info
21. stu. 2025. 18:28
Sol
Ilustracija / Unsplash

Ako ste presolili jelo, postoji jednostavan trik koji spašava stvar. Dodajte nekoliko kapi limuna i spasite okus u trenu – trik koji zaista djeluje!

Ako ste presolili jelo, ne paničarite – rješenje je vjerojatno već u vašem hladnjaku. Umjesto da bacite trud i sastojke, postoji jednostavan trik koji može spasiti okus za manje od 10 sekundi: dodajte samo nekoliko kapi limuna, piše Krstarica.

Limun – tajni saveznik protiv soli

Kiselina iz limuna može neutralizirati intenzivan slani okus. Dovoljno je dodati nekoliko kapi svježeg limunovog soka u presoljeno jelo – bilo da je riječ o juhi, umaku ili kuhanom povrću. Limun ne samo da ublažava sol, već osvježava i balansira okuse.

Kako pravilno dodati limun

Dodajte limun postupno i kušajte jelo nakon svake doze. Previše limuna može promijeniti okus, pa je važno pronaći pravu mjeru. Ako nemate limun, može poslužiti i malo octa – ali limun je blaži i ugodniji za većinu jela.

Bonus savjet: krumpir ne pomaže uvijek

Ako ste presolili jelo, često se savjetuje dodavanje krumpira kao spas, ali on ne “upija” sol kako se misli. Limun je učinkovitiji, brži i ne mijenja teksturu jela.

