Mlinarić odgovorio Ivani Bodrožić: Previše je onih koji bi htjeli da Domovinski rat postane fusnota u udžbeniku

"Mi koji smo bili tamo ili izgubili svoje, nosimo te dane sa sobom cijele godine. Meni ne treba kalendar da me podsjeti. Svaka minuta logora mi je u krvi, u svakoj noći i svakom udisaju. Ali taj jedan dan u godini nije tu radi mene. On je tu radi države, radi naroda, radi djece koja tek dolaze. Da znaju što je bilo. Da razumiju cijenu slobode i da nauče poštovati žrtvu", dodaje.