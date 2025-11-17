Oglas

goriška regijA

FOTO, VIDEO / Veliko nevrijeme u susjedstvu izazvalo kaos: Poplave i odroni zatvorili ceste, stotine bez struje

N1 Slovenija
17. stu. 2025. 12:49
CZ občine Brda

Na Goriškom u Sloveniji obilne kiše posljednjih dana uzrokuju sve više problema: poplave, odroni i oštećena infrastruktura

Obilne padavine koje su proteklih dana pogodile Gorišku regiju u Sloveniji počele su stvarati ozbiljne poteškoće. Objekti su poplavljeni, a na više lokacija pokrenuti su zemljani odroni. Najteže je pogođeno područje Goriških brda, no probleme imaju i općine Kanal ob Soči te Tolminsko.

Prema riječima zapovjednika regionalnog štaba civilne zaštite za Sjevernu Primorsku, Sama Kosmača, tijekom noći su bujične i oborinske vode prodrle u brojne objekte u općinama Brda i Kanal ob Soči.

Vatrogasci i civilna zaštita intervenirali su oko 15 puta, a akcije još traju.

Zabilježeno je i više manjih odrona, koji zasad ne ugrožavaju stambene objekte, ali su zbog njih zatvorene pojedine ceste.

Prema podacima prometno-informacijskog centra, regionalna cesta Dobrovo–Neblo je zatvorena zbog poplavljenog kolnika, dok se na dionici Solkan–Gonjače između Kojskog i Gonjača promet odvija naizmjenično, jednim trakom, zbog odrona.

U Goriškim brdima odroni su zatrpali više cesta, a jedan je most potpuno uništen. Oštećena je i elektroenergetska infrastruktura. U Višnjeviku je odron odnio betonski stup dalekovoda, zbog čega je bez struje oko 200 korisnika. U Šlovrencu je odron pomaknuo stup, ostavljajući dodatnih 80 korisnika bez električne energije.

Problema ima i u općini Kanal ob Soči, gdje mještani prijavljuju poplavljene podrume. Na Tolminskom su vatrogasci intervenirali kod poplavljene kuće u Bači pri Modreju te u Idriji pri Bači, gdje poteškoće stvara nabujali potok.

Kiša još pada, ali najintenzivniji val je prošao

Meteorolog ARSO-a Brane Gregorčič izjavio je kako su najjači pljuskovi zabilježeni tijekom noći, ponajprije u području između Goriških brda i Tolmina, uz lokalne oluje. U tom je dijelu u 12 sati palo više od 100 milimetara kiše — najviše na Voglu (121 mm) i u Tolminu (115 mm).

Iako na Goriškom i dalje pada kiša, Gregorčič ističe da je najgori dio prošao i da će padavine tijekom dana slabiti. Tijekom noći očekuje se još kiše uz prolazak fronte, ali ne u količinama koje bi trebale izazvati dodatne poteškoće.

