Profesionalni kuhar otkriva trik kako napraviti hrskavu slaninu: "Probao sam sve, ali ovo je najbolji način"

Pečenje slanine u pećnici omogućuje da se i meso i masnoća ravnomjerno termički obrade, pa se slanina jednako ispeče i postane lijepo hrskava. Višak masnoće jednostavno se otopi i iscuri s mesa tijekom pečenja, pa nema opasnosti da slanina postane gumasta ili masna, prenosi nova.rs.