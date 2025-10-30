bolji i zdraviji način
Profesionalni kuhar otkriva trik kako napraviti hrskavu slaninu: "Probao sam sve, ali ovo je najbolji način"
Mnogi je pripremaju na ulju ili maslacu, no budući da slanina prirodno otpušta vlastitu masnoću, previše ulja može uzrokovati da rubovi izgore prije nego što se sredina pravilno ispeče. Rezultat je slanina koja je istodobno zagorjela i nedovoljno pečena.
Međutim, profesionalni kuhar Billy Parisi za Express je otkrio nepogrešiv način da se slanina svaki put ispeče savršeno — bez prskanja ulja i bez upotrebe tave.
"Apsolutno najbolji način da pripremite slaninu jest u pećnici. Tada se savršeno ispeče i zadrži oblik mnogo bolje nego kad se skupi tijekom prženja u tavi. Probao sam sve, ali ovo je najbolji način.“
Pečenje slanine u pećnici omogućuje da se i meso i masnoća ravnomjerno termički obrade, pa se slanina jednako ispeče i postane lijepo hrskava. Višak masnoće jednostavno se otopi i iscuri s mesa tijekom pečenja, pa nema opasnosti da slanina postane gumasta ili masna, prenosi nova.rs.
Na ovaj način slanina nije samo ukusnija i bolje teksture, već je i zdravija, jer se peče bez dodatnih kalorija iz maslaca ili ulja.
Kako pravilno ispeći slaninu u pećnici
- Obložite lim za pečenje papirom za pečenje i zagrijte pećnicu na 200 °C (ili 180 °C ako koristite ventilacijsku pećnicu).
- Poredajte kriške slanine na lim u jednom sloju. Ako želite još hrskaviji rezultat, možete postaviti žičanu rešetku iznad lima – tako će sva masnoća iscuriti, a slanina će ostati suha i zlatna.
- Pazite da se kriške ne preklapaju, zatim stavite lim u pećnicu. Tanke kriške slanine bit će gotove za oko 15 minuta, dok će deblji komadi trebati oko 20 minuta.
- Vrijeme pečenja može varirati ovisno o pećnici, stoga nakon 10 minuta povremeno provjeravajte slaninu.
- Kada postane zlatnosmeđa i karamelizirana, izvadite je iz pećnice, stavite na papirnate ubruse da upiju višak masnoće i poslužite.
