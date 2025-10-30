Oglas

VIDEO / Gotovo svaka kuća u Jugoslaviji nekada je imala ovu lampu, a danas ako je imate - bogati ste

30. lis. 2025. 14:04
Lampama Meblo Guzzini iz sedamdesetih godina danas se ponovno divi cijeli svijet. Njihov prepoznatljiv space age dizajn – futuristički oblici, zaobljene linije i vizualno "lebdeći“ izgled – savršeno se uklapa u suvremene interijere, donoseći dašak retro glamura i originalnosti.

Ove lampe posebno cijene kolekcionari jer su rijetke i autentične, a fizički se više ne proizvode. Nekada je gotovo svako kućanstvo u Jugoslaviji imalo barem jednu, ali ih je danas prava mala umjetnička poslastica pronaći.

Njihova kombinacija funkcionalnosti i upečatljivog dizajna čini ih savršenim izborom za sve koji žele da interijer dobije karakter i priču, piše city magazine.

Influencerica Nina Skočak, koja je prava kolekcionarka vintage predmeta, ulovila je jednu takvu lampu za 250 eura, iako danas stoje i po nekoliko tisuća eura.

Influencerica Nina Skočak, koja je prava kolekcionarka vintage predmeta, ulovila je jednu takvu lampu za 250 eura, iako danas stoje i po nekoliko tisuća eura.

Za ljubitelje vintage estetike i dizajnerske entuzijaste, Meblo Guzzini lampe nisu samo rasvjeta – one su komadi povijesti koji prostoru daju futuristički pečat sedamdesetih, ali i vječnu relevantnost.

