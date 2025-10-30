SVJETSKI POPULARNE
VIDEO / Gotovo svaka kuća u Jugoslaviji nekada je imala ovu lampu, a danas ako je imate - bogati ste
Lampama Meblo Guzzini iz sedamdesetih godina danas se ponovno divi cijeli svijet. Njihov prepoznatljiv space age dizajn – futuristički oblici, zaobljene linije i vizualno "lebdeći“ izgled – savršeno se uklapa u suvremene interijere, donoseći dašak retro glamura i originalnosti.
Ove lampe posebno cijene kolekcionari jer su rijetke i autentične, a fizički se više ne proizvode. Nekada je gotovo svako kućanstvo u Jugoslaviji imalo barem jednu, ali ih je danas prava mala umjetnička poslastica pronaći.
Njihova kombinacija funkcionalnosti i upečatljivog dizajna čini ih savršenim izborom za sve koji žele da interijer dobije karakter i priču, piše city magazine.
Influencerica Nina Skočak, koja je prava kolekcionarka vintage predmeta, ulovila je jednu takvu lampu za 250 eura, iako danas stoje i po nekoliko tisuća eura.
@ninaskocak Tko ih još uvijek ima doma? 🤩 Meblo Guzzini lampe su danas svjetski hit jer predstavljaju originalni space age dizajn 70-ih – koji se savršeno uklapa u moderan interijer. Kolekcionari ih obožavaju jer su rijetke, autentične i fizički se više ne proizvode. #CapCut #exyu #namjestaj #retro #lamp ♬ Originalton - Balkan hitovi
Za ljubitelje vintage estetike i dizajnerske entuzijaste, Meblo Guzzini lampe nisu samo rasvjeta – one su komadi povijesti koji prostoru daju futuristički pečat sedamdesetih, ali i vječnu relevantnost.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
