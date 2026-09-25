Topli obrok idealan za jesenske dane: Isprobajte jednostavan recept za kremastu juhu od bundeve

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Bundeva je jedna od namirnica koja obilježava jesensku kuhinju. Iako se često koristi za pripremu pita i drugih slastica, odlična je i za slana jela, a posebno za toplu i kremastu juhu.

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Za ovu juhu ne treba vam mnogo sastojaka, a priprema je vrlo jednostavna. Slatkasti okus bundeve lijepo se nadopunjuje s lukom, češnjakom i blagim začinima, dok je zbog slatkog vrhnja juha dodatno kremasta.

Sastojci:

900 g očišćene bundeve, narezane na kockice

180 g luka

3 češnja češnjaka

30 ml maslinova ulja ili 25 g maslaca

1 l povrtnog temeljca ili vode

8 g soli, odnosno prema ukusu

2 g crnog papra

1 g mljevenog muškatnog oraščića, po želji

120 g slatkog vrhnja

10 ml jabučnog octa ili nekoliko kapi limunova soka, po želji

bučine sjemenke i bučino ulje za posluživanje, po želji

Priprema:

U većem loncu zagrijte maslinovo ulje ili otopite maslac. Dodajte sitno nasjeckani luk i pirjajte nekoliko minuta, dok ne omekša i postane staklast, piše Klix.ba.

Potom dodajte nasjeckani češnjak i kratko ga popržite, tek toliko da pusti aromu. Ubacite kockice bundeve i nekoliko minuta ih pirjajte zajedno s lukom i češnjakom.

Ulijte povrtni temeljac ili vodu, lagano posolite i kuhajte na umjerenoj temperaturi oko 20 minuta, odnosno dok bundeva potpuno ne omekša.

Kad je kuhana, sve usitnite štapnim mikserom dok ne dobijete glatku i kremastu juhu.

Za još bogatiji okus dodajte slatko vrhnje i kuhajte još nekoliko minuta. Začinite crnim paprom, a ako želite, dodajte i malo muškatnog oraščića.

Budući da je bundeva prirodno slatkasta, nekoliko kapi limunova soka ili malo jabučnog octa može dodatno uravnotežiti okus. Količinu prilagodite vlastitim željama.

Juhu poslužite toplu, uz prepečeni kruh. Za kraj je možete ukrasiti s nekoliko kapi bučina ulja i posuti bučinim sjemenkama.