4. listopada
Složeni izbori 2026. u BiH: Povjerenstvo uvjerava, nevladine udruge upozoravaju
Deset dana prije općih izbora u Bosni i Hercegovini stižu upozorenja da tehničke pripreme za njihovu provedbu kasne što može ugroziti regularnost izbornog procesa, ali iz Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP) tvrde da se sve odvija prema planu i da problema neće biti.
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"Opći izbori 2026. godine predstavljaju jedan od najsloženijih izbornih procesa u BiH zbog uvođenja novih tehnologija, opsežnih logističkih zahtjeva i ograničenog vremena za pripremu. Unatoč tomu, dosadašnje aktivnosti realiziraju se po planiranoj dinamici, a svi sudionici nastavljaju rad na ispunjavanju preostalih obveza", stoji u reagiranju SIP-a objavljenom nakon upozorenja koja su stigla iz koalicije nevladinih udruga "Pod lupom" koja već godinama nadzire izbore u BiH po uzoru na hrvatski "Gong".
Naveća novost ovogodišnjih izbora u BiH 4. listopada uvođenje je novih tehnologija, odnosno strojeva kojima će se identificirati birači te skenirati glasački listići. Svi birači morat će potvrditi svoj identitet elektronskim očitanjem otisaka prstiju dok će listiće nakon glasanja morati dodatno skenirati.
Ispunjavanje gladačkih listića pri tom će biti drugačije nego u ranijim izbornim ciklusima, a umjesto zaokruživanja brojeva ispred naziva stranaka ili imena kandidata morat će flomasterom ispuniti odgovarajuće krugove kako bi njihov odabir bio strojno čitljiv.
Ta su tehnička rješenja uvedena kako bi se eliminirale ranije utvrđene zloporabe poput krađe identiteta ili dopisivanja glasova. Međutim, to bi moglo usporiti tijek glasanja, a posebice stvoriti poteškoće kada budu glasale starije osobe.
Ova je tehnologija djelomice testirana na lokalnm izborima prije dvije godine, a potom i probno 11. rujna simuliranjem glasanja na dijelu biračkih mjesta.
Rezultati su pokazali kako je biometrijska identifikacija birača funkcionirala dobro jer je od 6854 testna birača stopa uspješnosti verifikacije otiska prsta iznosila je 97,37 posto dok je elektronički prijenos rezultata do SIP-a funkcionirao u roku od nekoliko minuta.
No iz koalicije "Pod lupom" u petak su ustvrdili kako kasni obuka izborne administracije što može stvoriti probleme na biračkim mjestima na dan glasanja jer neki od članova biračkih odbora nisu iimali priliku izravno se upoznati s opremom koju će koristiti ili čak obuku nisu ni započeli, iako je rok za to istekao 24. rujna.
Iz SIP-a tvrde kako se sve ipak odvija planiranom dinamikomu, ključujući konfiguraciju i testiranje opreme, kontrolu glasačkih listića te obuku izbornog osoblja.
"Dosadašnji rezultati potvrđuju opredijeljenost SIP-a da u suradnji sa svim partnerima, osigura pravodobnu pripremu i nesmetanu provedbu izbornog procesa", naveli su u priopćenju.
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