Složeni izbori 2026. u BiH: Povjerenstvo uvjerava, nevladine udruge upozoravaju

No iz koalicije "Pod lupom" u petak su ustvrdili kako kasni obuka izborne administracije što može stvoriti probleme na biračkim mjestima na dan glasanja jer neki od članova biračkih odbora nisu iimali priliku izravno se upoznati s opremom koju će koristiti ili čak obuku nisu ni započeli, iako je rok za to istekao 24. rujna.