Iznenadni zaplet oko Studenca: Situacija se komplicira

Poznati domaći praktičar trgovačkog prava, odvjetnik Mićo Ljubenko, koji je i sam bio u radnim skupinama koje su izrađivale Stečajni zakon, upozorio je da se u Hrvatskoj rokovi pred sudovima ne broje u satima, nego u danima. Dodao je i da dosad u praksi nije bilo situacija da se prijedlozi za pokretanje stečaja i predstečaja podnesu isti dan.