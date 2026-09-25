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Bakterijsko onečišćenje

Voda u tri naselja u Slavoniji nije za piće

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Hina
|
25. ruj. 2026. 14:13
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Voda UNSPLASH
Ilustracija: Imani on Unsplash

Voda iz lokalnih vodovoda u naseljima Bešinci, Doljanovci i Podgorje na području općine Kaptol kraj Požege nije zdravstveno ispravna za ljudsku potrošnju zbog bakterijskog onečišćenja, pokazali su rezultati monitoringa Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije.

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Uzorci vode uzeti su 22. rujna, a rezultati analiza pokazali su odstupanja od propisanih mikrobioloških parametara. Zavod je stoga stanovnicima preporučio da vodu iz tih lokalnih vodovoda ne koriste za piće i pripremu hrane, nego da koriste vodu iz boca ili cisterni.

Ako zbog nedostupnosti zdravstveno ispravne vode građani ipak moraju koristiti vodu iz tih vodovoda, ona se prije uporabe mora prokuhati najmanje tri minute, a potom ohladiti i čuvati na hladnom u čistim, dezinficiranim posudama, upozorava zavod.

Prokuhanu vodu treba koristiti i za higijenske potrebe, posebno za pranje ruku, zubi i sluznica te u slučaju oštećene kože i sluznica. Nesukladnost uzoraka utvrđena je 25. rujna, a monitoring lokalnih vodovoda proveo je Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije.

Teme
javno zdravstvo lokalni vodovodi mikrobiološki parametri neispravna voda za piće prokuhavanje vode

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