Tomašević o najavljenom štrajku: "Poslodavci, ako mogu, neka osiguraju rad od kuće"

Dodao je da svu odgovornost za posljedice štrajka snose sindikati. "Ako ne morate ići u grad nemojte, bit će veće gužve, krenite ranije, ako ikako možete, neka vas je više u autima. Radnici, dogovorite se da idete svi skupa, roditelji i djeca... Poslodavci, ako mogu neka osiguraju rad od kuće", poručio je gradonačelnik.