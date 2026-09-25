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Tomašević o najavljenom štrajku: "Poslodavci, ako mogu, neka osiguraju rad od kuće"
Zagrebački gradonačelnik Tomilsav Tomašević komentirao je na konferenciji za medije najavljeni štrjk u ZET-u i Holdingu,
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"Gradska uzorava u 5 godina mog mandata sustavno ulagala u radnička prava,za razliku od prethodnih, i ulagali u dijalog", rekao je gradonačelnik.
"Objektivno, plaće operativnih radnika su bile male i nije bilo dovoljno radnika, kad sam postao gradonačelnik znate u kakvim smo dugovima bili. Rasle su plaće svake godine, uključujući i ovu", rekao je i dodao da se radi o 4,4 posto ove godine.
"Kumulativno, u tri godine u Holdingu i ZET-u operativnih radnika porasle do 80 posto, to se nikad nije dogodilo u povijesti grada", rekao je i podsjetio da su ukinuli agencijski rad, rad na određeno vrijeme.
Kaže da su oni ponudili, a ovi odbili da u 12 mjeseci osnovica raste plaća 14 posto, i to je, kaže, odbijeno. "Ovo nije upućeno radnicima nego sindikatima: neodgovorno vode ovaj proces. Građani Zagreba financiraju plaće radnika, mi možemo ponuditi onoliko koliko je moguće. Ne mogu biti financijski neodgovoran", poručio je.
"Ovaj štrajk može napraviti najveće probleme u funkcioniranju grada. Kako bi bio legalan štrajk, definirani su nužni poslovi. Definirano je da poslodavac predloži koji postotak radnika mora funkcionirati. Nisu poslali protuprijedlog", rekao je i dodao da se time u ponedjeljak riskira da mnogi zaposlenici hitnih službi bolnica ne krenu raditi na vrijeme.
Dodao je da vjerojatno nijedan tramvaj neće izaći s Remize. Pet posto učenika, kaže, imat će prijavoz. "S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka nego načina, provodi takav štrajk ne namjeravamo platiti, pozivamo radnike da provjere hoće li im poslodavac platiti dane provedene u štrajku", rekao je.
"Očekujemo da svi liječnici, liječnice, medicinari, vatrogasci koji koriste javni prijevoz će u ponedjeljak kasniti, ugrožava se funkcioniranje Grada", kaže.
Dodao je da svu odgovornost za posljedice štrajka snose sindikati. "Ako ne morate ići u grad nemojte, bit će veće gužve, krenite ranije, ako ikako možete, neka vas je više u autima. Radnici, dogovorite se da idete svi skupa, roditelji i djeca... Poslodavci, ako mogu neka osiguraju rad od kuće", poručio je gradonačelnik.
Dodao je da su im sindikati dali ultimatum, te da oni idu korak po korak te će donositi odluke.
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