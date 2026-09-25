VW i Audi povlače milijune vozila: Provjerite je li i vaš automobil među njima

John MACDOUGALL / AFP

Zbog mogućeg pucanja vijka na pričvršćenju upravljačkog mehanizma, Volkswagen i Audi opozivaju više od 2,8 milijuna vozila diljem svijeta. U Njemačkoj je obuhvaćeno gotovo 955.000 automobila. Vlasnici pogođenih vozila morat će u ovlaštenim servisima zamijeniti sporni vijak.

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Volkswagen u Njemačkoj opoziva 895.832 vozila zbog mogućeg problema sa sustavom upravljanja. Na globalnoj razini opoziv obuhvaća 2.159.054 automobila. Kod Audija je opozivom obuhvaćeno još 696.547 vozila diljem svijeta, prenosi Marijana Dokoza za Fenix magazin.

Prema podacima njemačkog Saveznog ureda za motorna vozila (KBA), problem je povezan s vijkom kojim je pričvršćen upravljački mehanizam. U slučaju njegova pucanja, postoji mogućnost potpunog gubitka upravljanja vozilom.

Koji su modeli obuhvaćeni opozivom?

Kod Volkswagena su obuhvaćeni modeli Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran i Caddy proizvedeni od 24. rujna 2013. do 1. srpnja 2024. godine.

Opoziv obuhvaća i Audi Q3 proizveden od 31. listopada 2017. do 23. svibnja 2024. godine.

KBA navodi da bi pucanje vijka moglo dovesti do otkazivanja upravljačkog sustava. Dosad, međutim, nisu evidentirane materijalne štete ni ozljede povezane s ovim problemom. Njemačka nadležna institucija još uvijek provjerava opoziv.

Kako može doći do gubitka upravljanja?

Prema informacijama koje prenosi časopis Auto Motor und Sport, vlaga može prodrijeti do područja pričvršćenja i tijekom životnog vijeka vozila uzrokovati koroziju vijka.

Ako glava vijka pukne, upravljački mehanizam ostaje pričvršćen samo na još jednoj točki za prednji pomoćni okvir. Pri većem opterećenju tada može doći do oštećenja kućišta upravljačkog mehanizma.

U krajnjem slučaju, vozilom više nije moguće upravljati. Posebno velike sile na sustav upravljanja mogu nastati pri parkiranju i sporom manevriranju.

Prema navodima Auto Motor und Sporta, Volkswagen očekuje da je stvarni broj vozila s oštećenjem znatno manji od ukupnog broja obuhvaćenog opozivom. Udio potencijalno oštećenih vozila, prema tim informacijama, trebao bi iznositi najviše jedan posto.

Popravak je za vlasnike besplatan

Vlasnici vozila obuhvaćenih opozivom ne moraju snositi troškove popravka. U ovlaštenom servisu postojeći vijak na pričvršćenju upravljačkog mehanizma zamjenjuje se vijkom otpornijim na koroziju.

Je li konkretno vozilo obuhvaćeno opozivom, moguće je provjeriti prema identifikacijskom broju vozila (FIN/VIN).

Volkswagen opoziv vodi pod oznakom 48VS, dok Audi koristi oznaku 48LG. KBA ga vodi pod referentnim brojem 17016R.

Vlasnici mogu informacije zatražiti od Volkswagena na broju 0800 8655792436, od Audija na broju 0800 28347378423 ili u ovlaštenom servisu. Pri upitu je korisno imati pripremljenu oznaku opoziva.

Što ako se opoziv zanemari?

Opoziv ne bi trebalo ignorirati. Budući da KBA upozorava na mogućnost gubitka upravljanja u slučaju pucanja vijka, vlasnicima vozila obuhvaćenih akcijom preporučuje se što prije provjeriti status svojeg automobila i, ako je potrebno, dogovoriti termin u ovlaštenom servisu.

Zasad nije potvrđeno jesu li problemom obuhvaćeni i drugi modeli unutar Volkswagenova koncerna, primjerice vozila marki Škoda, Seat ili Cupra.