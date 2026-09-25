Koprivnica
HDZ traži objavu svih podataka o olovu u vodi u osnovnoj školi
Koprivnički HDZ zatražio je u petak od Grada i Zavoda za javno zdravstvo hitnu objavu cjelovitih podataka o povišenim razinama olova utvrđenima u vodi u Osnovnoj školi "Braća Radić", dodatne mjere zaštite učenika i zaposlenika, te pojačani monitoring vode.
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Predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Koprivnica Bernard Vukušić ocijenio je na konferenciji za novinare da su informacije o prisutnosti olova u vodovodnim cijevima škole, koje su roditelji dobili putem zatvorenih školskih grupa, bile šture i nedovoljno jasne. Stoga javnosti treba objaviti kada je uzorkovanje provedeno, koliko je uzoraka uzeto i u koliko je njih utvrđena nesukladnost.
Uprava škole u četvrtak je obavijestila roditelje da je u dijelu vodovodnih instalacija utvrđena prisutnost olova, te da su nakon dobivenih rezultata poduzeli korektivne mjere u suradnji s nadležnim službama. Naveli su da je prisutnost olova utvrđena u sklopu redovitog nadzora kvalitete vode koji je u školi proveo Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije.
HDZ traži cjelovite podatke o izmjerenim koncentracijama olova, mogućem izvoru onečišćenja i procjeni koliko je ono moglo trajati, te informacije o mjerama poduzetima radi zaštite učenika i zaposlenika. „Djeca, roditelji i zabrinuta javnost imaju pravo na cjelovitu i razumljivu informaciju“, poručio je Vukušić.
Zatražio je i podatke kada će biti provedeno ponovno uzorkovanje te hoće li biti uveden pojačani monitoring vode i koliko bi on trajao. Podsjetio je pritom na raniji slučaj utvrđenog olova u vodi u koprivničkom Dječjem vrtiću Medenjak.
HDZ će na idućoj sjednici Gradskog vijeća predložiti uvođenje protokola za obavještavanje javnosti u sličnim slučajevima. Cilj je da se u incidentnim situacijama informacije objavljuju transparentno, predvidljivo i razumljivo kako bi se spriječila nagađanja i zabrinutost građana, rekao je Vukušić.
HDZ smatra da koprivnički gradonačelnik Mišela Jakšića (SDP) svojom izjavom da bi problem mogao biti povezan s tri nedavno postavljene slavine umanjuje problem prije završetka detaljnijih ispitivanja. Podsjećaju i da je škola trenutačno gradilište zbog višemilijunske rekonstrukcije i dogradnje pa traže da se konačni uzrok utvrdi stručnim ispitivanjem, a ne pretpostavkama.
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