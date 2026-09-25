HDZ traži objavu svih podataka o olovu u vodi u osnovnoj školi

Uprava škole u četvrtak je obavijestila roditelje da je u dijelu vodovodnih instalacija utvrđena prisutnost olova, te da su nakon dobivenih rezultata poduzeli korektivne mjere u suradnji s nadležnim službama. Naveli su da je prisutnost olova utvrđena u sklopu redovitog nadzora kvalitete vode koji je u školi proveo Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije.