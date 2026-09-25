ZET/Holding
Sindikati poslali važno upozorenje radnicima uoči štrajka: "Budite posebno oprezni..."
Iz Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb pozvali su u petak radnike da ne potpisuju dokumente povezane sa štrajkom, sudjelovanjem u štrajku ili organizacijom rada tijekom štrajka bez prethodne konzultacije sa svojim sindikalnim povjerenikom ili Sindikatom.
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Uoči štrajka u ponedjeljak, u objavi na Facebooku poručili su radnicima da budu "posebno oprezni" sa svim dokumentima koje im dostavlja poslodavac odnosno neposredni rukovoditelji ili druge osobe u ime poslodavca.
"Ako vam bilo tko od rukovoditelja ili predstavnika poslodavca preda dokument na potpis, zatraži pisanu izjavu ili od vas traži da se o nečemu očitujete, nemojte ništa potpisivati odmah. Dokument fotografirajte ili zatražite njegov primjerak te ga dostavite sindikalnom povjereniku ili Sindikatu", pozvali su.
Radnike su pozvali i da ih odmah obavijeste o svakom pritisku, prijetnji, uvjetovanju ili drugom postupanju kojim bi se pokušalo utjecati na njihovu odluku o sudjelovanju u štrajku.
Upozorili su također da su svi radnici koji sudjeluju u štrajku dužni doći na svoje radno mjesto u skladu s utvrđenim rasporedom rada, osim ako za taj dan imaju odobren godišnji odmor ili su privremeno nesposobni za rad, na bolovanju.
"Sudjelovanje u štrajku ne znači da radnik može samostalno odlučiti ostati kod kuće. Radnici koji sudjeluju u štrajku trebaju se pridržavati uputa Sindikata i Štrajkačkog odbora o načinu provedbe štrajka. Dolazak na radno mjesto tijekom štrajka važan radi pravilne organizacije i provedbe štrajka te evidentiranja sudjelovanja radnika", poručili su.
Sve informacije i upute vezane uz provedbu štrajka članovi će dobivati isključivo od Sindikata i Štrajkačkog odbora, stoji u objavi koju potpisuju Sindikat komunalnih radnika i vozača Čistoća Zagreb, Sindikat komunalnih prometnih i srodnih djelatnosti Hrvatske i Sindikat prometnih i komunalnih službi Hrvatske.
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