Sindikati poslali važno upozorenje radnicima uoči štrajka: "Budite posebno oprezni..."

"Ako vam bilo tko od rukovoditelja ili predstavnika poslodavca preda dokument na potpis, zatraži pisanu izjavu ili od vas traži da se o nečemu očitujete, nemojte ništa potpisivati odmah. Dokument fotografirajte ili zatražite njegov primjerak te ga dostavite sindikalnom povjereniku ili Sindikatu", pozvali su.