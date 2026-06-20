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Turci pripremaju najukusnije i najsočnije faširance. Donosimo recept bez jaja i krušnih mrvica
Donosimo vam turski recept za faširance bez jaja i krušnih mrvica. Koriste genijalan trik koji mesu daje nevjerojatnu sočnost
Svi smo navikli da se u mljeveno meso obavezno dodaju jaja i krušne mrvice kako se faširanci ne bi raspali tijekom prženja. Međutim, turski kuhari rade potpuno drukčije i ruše to staro pravilo. Ako želite pripremiti najukusnije faširance koji se doslovno tope u ustima, vrijeme je da promijenite recept.
Trik je u tome što Turci izbacuju ove klasične sastojke jer oni zapravo isušuju meso i čine ga tvrdim već sljedeći dan. Umjesto toga, koriste jednostavnu tehniku s pripremom luka i duljim miješenjem mesa. Rezultat? Faširanci ostaju nevjerojatno sočni i mekani danima.
Kako odabrati pravo meso?
Ovi turski faširanci idealno su rješenje za brzi obiteljski ručak ili večeru jer se pripremaju vrlo brzo, a odlično se slažu s pire krumpirom, salatom ili grilanim povrćem. Ipak, želite li da uspiju iz prvog pokušaja, zaboravite na kupovno miješano mljeveno meso.
Tajna vrhunskih kuhara jest u tome da uvijek biraju čisto mljeveno meso jedne vrste, po mogućnosti junetinu. Kada tome dodate bogate začine i dobro izmijesite smjesu prije prženja, dobit ćete onaj prepoznatljiv puni okus zbog kojeg meso ostaje mekano i ne skuplja se u tavi, prenosi Krstarica.
Potrebni sastojci
- 1 kg mljevenog mesa
- 1 žličica papra
- 1 žličica mljevene ljute paprike
- 1 žličica slatke mljevene paprike
- 1 žličica kima
- 1 žličica korijandera
- 1 žlica naribanog češnjaka
- 1/2 šalice peršina
- 1 glavica luka
Kako pripremiti faširance bez jaja?
Priprema je jednostavna, ali ključ uspjeha krije se u jednom detalju s lukom koji zamjenjuje krušne mrvice.
Trik s lukom: Sitno nasjeckajte luk i potopite ga u malo vode. Nakon što odstoji, dobro ga ocijedite i rukama istisnite sav višak tekućine. Upravo ovaj ocijeđeni luk daje mesu potrebnu gustoću kako se ne bi raspalo.
Začinjavanje: U mljeveno meso dodajte sol, papar i ostale začine po želji, sitno nasjeckani češnjak i svježi peršin pa sve dobro promiješajte.
Spajanje smjese: Dodajte ocijeđeni luk i sve dobro sjedinite rukama. Mijesite smjesu malo dulje, gotovo kao tijesto, kako bi meso otpustilo svoje prirodne sokove i postalo kompaktno.
Oblikovanje: Odvajajte dijelove smjese, oblikujte kuglice, a zatim ih dlanovima spljoštite u tanke faširance.
Prženje: Pecite ih u dobro zagrijanom ulju na umjerenoj vatri dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu koricu s obje strane.
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