Turci pripremaju najukusnije i najsočnije faširance. Donosimo recept bez jaja i krušnih mrvica

Svi smo navikli da se u mljeveno meso obavezno dodaju jaja i krušne mrvice kako se faširanci ne bi raspali tijekom prženja. Međutim, turski kuhari rade potpuno drukčije i ruše to staro pravilo. Ako želite pripremiti najukusnije faširance koji se doslovno tope u ustima, vrijeme je da promijenite recept.