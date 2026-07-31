Stručnjak za N1: Teško je živjeti od jedne plaće. Raditi dva posla je rastući trend

"Jako je čest jer je danas teško živjeti od jedne plaće. Inflacija jede plaću i ona ima sve manju moć u odnosu na prije. A ljudi žele biti sigurni da će moći otplatiti kredit, kupiti novi automobil. Žele sigurnost ako im se dogodi neki nepredviđeni trošak u kućanstvu, ako žele negdje otputovati ili osigurati djeci bolje uvjete života. To su glavni motivi koji ih vode."