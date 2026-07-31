DODATNI IZVORI PRIHODA
Stručnjak za N1: Teško je živjeti od jedne plaće. Raditi dva posla je rastući trend
Mogu li danas, uz postojeće troškove života, građani živjeti normalno, a da ne moraju raditi dva posla? O tome je Novome danu N1 televizije Hrvoje Krešić razgovarao s Lovrom Roguljom, poduzetnikom i edukatorom koji klijente savjetuje kako da nađu dodatni izvor prihoda.
One koji rade dodatni posao Rogulj je svrstao u dvije skupine.
"U jednoj su oni kojima je dodatni posao isti koji rade i na poslu. U drugoj su oni koji za dodatni izvor prihoda rade sasvim drugačiji posao od onoga koji inače rade."
Najčešće su to ljudi u dobi od 20-ih do 50-ih godina života, podjednako muškarci i žene. Ima ljudi kojima zvanja i zanimanja omogućavaju da se istim poslom bave i van radnog vremena. Rogulj je kao najčešće primjere naveo programere, profesore koji van radnog vremena drže edukacije i fizioterapeute.
"Inflacija jede plaću, a ljudi žele sigurnost"
No ima i onih drugih.
"Imamo primjer profesorice koja se bavi izradom predmeta od keramike i drži radionice. Ili inženjera koji dodatno radi kao trener fitnessa. Imamo različite profile, ali svima je zajedničko da žele dodatni izvor prihoda koji će im omogućiti slobodu, bolje upravljanje financijama, sigurnost i bolje mogućnosti za njih i njihove obitelji", kazao je Rogulj.
Koliko je drugi posao za dodatni izvor prihoda čest u Hrvatskoj, pitao je Krešić svoga gosta.
"Jako je čest jer je danas teško živjeti od jedne plaće. Inflacija jede plaću i ona ima sve manju moć u odnosu na prije. A ljudi žele biti sigurni da će moći otplatiti kredit, kupiti novi automobil. Žele sigurnost ako im se dogodi neki nepredviđeni trošak u kućanstvu, ako žele negdje otputovati ili osigurati djeci bolje uvjete života. To su glavni motivi koji ih vode."
Kako naći vremena za drugi posao?
Voditelja je zanimalo može li se i kako uz glavni posao te obiteljske i druge obveze van posla naći vrijeme za dodatni posao. Rogulj ističe kako je upravo to ključ cijele priče.
"Važno je da ljudi shvate kako treba djelovati. Trebaju biti jako motivirani, disciplinirani i odlučni. Postoji li snažna volja, motiv i želja da se konzistentno izvršavaju zadaci, onda nema problema s pronalaskom vremena za dodatni posao."
Rogulj kaže kako ima onih koji žele raditi drugi posao i pritom točno znaju što žele, ali i onih koji bi radili, ali ne znaju što.
"Zato najprije za svakog napravimo stručnu analizu prilika za dodatni prihod da se vidi što žele i što mogu ponuditi, koja su im znanja, vještine, iskustva i kompetencije od prije."
Važna uloga umjetne inteligencije
Voditelja je zanimalo i kakvu ulogu u tome igra umjetna inteligencija te koliko ona može pomoći u organiziranju vremena za obavljanje dva posla.
"Umjetna inteligencija igra jako važnu ulogu. Onaj tko ne ide ukorak s njom, automatski nazaduje. Svojim klijentima kažem da se ne opiru umjetnoj inteligenciji, nego da je shvate kao priliku da ih unaprijedi u poslu i životu općenito", kazao je Rogulj.
Drugi prihod, dodaje, već je postao izrazito važan s obzirom na rastuće troškove života.
"Vrmeenom će biti sve važnije moći sebi osigurati dodatni izvor prihoda. To je rastući trend", zaključio je Rogulj u Novom danu televizije N1.
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