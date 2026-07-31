Trumpova administracija u siječnju je, obrazlažući nove sankcije Kubi, ustvrdila da Havana ugošćuje najveći ruski obavještajni centar izvan Rusije. U ožujku je The New York Times objavio da se baza Lourdes, nedaleko od Havane, ponovno koristi te da je opremljena antenama i uređajima za elektroničko prisluškivanje SAD-a.