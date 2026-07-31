"SMIJEŠNE TVRDNJE"
VIDEO / Trump i NYT tvrdili da Rusija ima špijunsku bazu na Kubi. Novinari pronašli – sveučilište
Istraživanje neovisnog medija Belly of the Beast dovodi u pitanje tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa i The New York Timesa da se na Kubi nalazi aktivna ruska špijunska baza.
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Trumpova administracija u siječnju je, obrazlažući nove sankcije Kubi, ustvrdila da Havana ugošćuje najveći ruski obavještajni centar izvan Rusije. U ožujku je The New York Times objavio da se baza Lourdes, nedaleko od Havane, ponovno koristi te da je opremljena antenama i uređajima za elektroničko prisluškivanje SAD-a.
No novinari Belly of the Beasta obišli su lokaciju i tvrde da ondje nisu pronašli nikakve tragove aktivne ruske obavještajne baze.
Na prostoru nekadašnjeg sovjetskog kompleksa danas djeluje Sveučilište računalnih znanosti (UCI), a tijekom višednevnog obilaska kampusa razgovarali su sa studentima, profesorima i zaposlenicima koji odbacuju tvrdnje o ruskoj vojnoj prisutnosti.
"Smiješne tvrdnje"
"Izgledam li vam kao ruski špijun?“ našalio se Malcolm Jarrozai, 40-godišnji profesor umjetnosti koji od 2006. predaje na Sveučilištu računalnih znanosti (UCI) i živi u kampusu.
"Smiješno je da se uopće iznose takve tvrdnje, a još je apsurdnije da im veliki mediji poput The New York Timesa daju prostor i tako omogućuju da posluže kao opravdanje za politiku prema Kubi", kazao je Jarrozai novinarima Belly of the Beasta.
Evo što su pronašli
Nekadašnja baza Lourdes bila je jedan od najvećih sovjetskih obavještajnih centara tijekom Hladnog rata, ali je Rusija zatvorila objekt 2001. godine, nakon čega je sva oprema uklonjena. Kampus sveučilišta otvoren je godinu dana kasnije.
Autori istraživanja navode da su na cijelom području pronašli tek nekoliko antena mobilne telefonije kubanske državne telekomunikacijske tvrtke, dok nisu uočili nikakvu sofisticiranu obavještajnu opremu ni pojačane sigurnosne mjere.
Prema njihovoj ocjeni, tvrdnje o obnovljenoj ruskoj špijunskoj bazi ne podupiru činjenice koje su zatekli na terenu.
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