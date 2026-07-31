Premijer Pedro Sánchez, koji je u petak posjetio Ceutu, ocijenio je da je riječ o "žalosnoj povredi teritorijalnog integriteta Španjolske i njezinih granica" te poručio da će država iskoristiti "sve raspoložive instrumente" kako bi zajamčila sigurnost građana i ubrzala postupke repatrijacije osoba koje su nezakonito ušle u zemlju.