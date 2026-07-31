Ceuta
VIDEO / Strava na Mediteranu; stigla vojska, najmanje 57 mrtvih na granici između Maroka i Španjolske
Najmanje 57 osoba poginulo je na granici između Maroka i španjolske enklave Ceute tijekom ulaska 60.000 migranata u Španjolsku, izvijestile su lokalne vlasti.
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Španjolska vlada je priopćila da se u petak više od 48.300 migranata vratilo u Maroko. Zbog razmjera krize u Ceuti, gdje živi oko 84.000 stanovnika, raspoređene su postrojbe španjolske vojske, uz više od 400 dodatnih pripadnika Nacionalne policije i Civilne garde.
Stotine ljudi i dalje pokušavaju ući u Ceutu plivajući ili obilazeći morski lukobran koji razdvaja Maroko od španjolske enklave.
Na graničnom području zabilježeni su sukobi između skupina migranata i marokanskih sigurnosnih snaga, uključujući bacanje kamenja i pokušaje probijanja graničnih prepreka.
Tisuće ljudi, među kojima su uglavnom mladi, ali i obitelji s djecom, okupljene su u brdima uz granicu čekajući priliku za ulazak u Španjolsku.
‼️ [ 🇪🇸 ESPAGNE | 🇲🇦 MAROC ]— Little Think Tank (@L_ThinkTank) July 31, 2026
🔸 Le président du gouvernement de Ceuta affirme que près de 60.000 migrants ont franchi la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole ces derniers jours, soit l'équivalent d'environ 70 % de la population locale.
Les arrivées, composées… pic.twitter.com/xJaqh2aFBO
Premijer Pedro Sánchez, koji je u petak posjetio Ceutu, ocijenio je da je riječ o "žalosnoj povredi teritorijalnog integriteta Španjolske i njezinih granica" te poručio da će država iskoristiti "sve raspoložive instrumente" kako bi zajamčila sigurnost građana i ubrzala postupke repatrijacije osoba koje su nezakonito ušle u zemlju.
Predsjednik Ceute je pozvao Madrid na hitno i odlučno djelovanje, istaknuvši da je među stanovnicima prisutan osjećaj nesigurnosti, zabrinutosti i napuštenosti.
U samom gradu, koji se prostire na nešto više od 18 četvornih kilometara, što je otprilike veličina hrvatskog grada Makarske, mnoge su trgovine zatvorene iz opreza.
Stanovnici govore o "rijekama ljudi" na ulicama i dosad nezabilježenom pritisku na humanitarne službe.
Kriza je izazvala i oštre političke reakcije oporbe u Španjolskoj, pri čemu desna Narodna stranka (PP) i Vox optužuju vladu za neadekvatan odgovor na stanje na granici.
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