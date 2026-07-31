NAJVEĆE RIBE NA SVIJETU
Znanstvenici prvi put stavili kamere na kitopsine i snimili nešto što dosad nikada nije viđeno
Novo istraživanje prvi je put otkrilo kako se kitopsine hrane ispod površine mora, zahvaljujući kamerama postavljenima na njihova leđa.
Kitopsine su najveće ribe na svijetu, no način na koji dolaze do hrane dugo je bio zagonetka za znanstvenike. Zahvaljujući kamerama koje su prvi put postavljene na leđa ovih mirnih divova, istraživači su uspjeli zabilježiti prizore koji su dosad bili gotovo nepoznati – kitopsine love hranu duboko ispod površine mora.
Snimke su pokazale da kitopsine (Rhincodon typus) znatno više vremena provode hraneći se pod vodom nego što se dosad pretpostavljalo. Istodobno je utvrđeno da koriste raznolike tehnike hranjenja koje do sada nisu bile dokumentirane.
Na videosnimkama se vidi kako filtriraju hranu dok plivaju otvorenim morem, nastavljaju se hraniti tijekom zarona, ponovno izranjaju prema površini sa širom otvorenim ustima, ali i plivaju neposredno iznad morskog dna u potrazi za hranom. Pokazalo se da je upravo sporo i neprekidno hranjenje pod vodom jedna od njihovih najčešćih aktivnosti.
Philip Motta , profesor emeritus biologije sa Sveučilišta Južne Floride, koji nije sudjelovao u istraživanju, ocijenio je da snimke donose "vrlo vrijedne" nove informacije o raznolikosti načina na koje se kitopsine hrane, budući da je njihovo ponašanje dosad bilo slabo istraženo.
Kamere otkrile ono što ljudi nisu mogli vidjeti
Prije ovog istraživanja kitopsine su se proučavale s brodova, iz zrakoplova i uz pomoć ronilaca koji su plivali uz njih. Međutim, sve su te metode imale isto ograničenje – znanstvenici su ih mogli promatrati samo kada su bile blizu površine. Ranija istraživanja upućivala su na to da ove ribe velik dio vremena provode hraneći se na većim dubinama, izvan dosega ljudskog pogleda. Jedna studija iz 2020. procijenila je da kitopsine čak do 20 posto dana provode tražeći hranu u dubljim slojevima mora, dok na površini provedu manje od jednog posto vremena namijenjenog hranjenju.
U novom istraživanju znanstvenici su kamere pričvrstili izravno na kitopsine, što im je prvi put omogućilo da podmorje promatraju iz perspektive same životinje. Kamere su postavljene na 10 kitopsina na grebenu Ningaloo, na zapadu Australije, a prikupljeno je više od 22 sata videosnimaka iz njihove perspektive. Dobiveni materijal uspoređen je s podacima iz 106 ranije objavljenih znanstvenih radova kako bi istraživači izradili dosad najdetaljniji pregled ponašanja kitopsina.
Ukupno su identificirali 36 različitih oblika ponašanja. Njih 12 bilo je povezano s hranjenjem, a šest načina hranjenja nikada prije nije bilo zabilježeno. Rezultati istraživanja objavljeni su 21. srpnja u znanstvenom časopisu Marine Biology.
Kako najveća riba na svijetu preživljava hraneći se sitnim organizmima?
Kitopsine mogu narasti do 18 metara duljine, no unatoč impresivnoj veličini hrane se vrlo sitnim plijenom, poput krila, ribljih jaja i planktona. Žive u tropskim morima koja su poznata po razmjerno maloj količini hranjivih tvari.
Znanstvenici smatraju da sposobnost kitopsina da koriste različite tehnike hranjenja možda objašnjava kako ove goleme životinje uspijevaju opstati u tako siromašnom okolišu.
Ipak, ni kamere postavljene na njihovim leđima nisu uspjele otkriti cijelu priču. Poznato je da kitopsine mogu zaroniti stotinama metara ispod površine, u područja do kojih Sunčeva svjetlost više ne dopire i gdje uobičajene kamere više ne mogu snimati.
"Najvažnija nova otkrića mogla bi se kriti upravo u tome što ovi nježni divovi rade tijekom svojih vrlo dubokih zarona", rekao je Motta.
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