Znanstvenici prvi put stavili kamere na kitopsine i snimili nešto što dosad nikada nije viđeno

Prije ovog istraživanja kitopsine su se proučavale s brodova, iz zrakoplova i uz pomoć ronilaca koji su plivali uz njih. Međutim, sve su te metode imale isto ograničenje – znanstvenici su ih mogli promatrati samo kada su bile blizu površine. Ranija istraživanja upućivala su na to da ove ribe velik dio vremena provode hraneći se na većim dubinama, izvan dosega ljudskog pogleda. Jedna studija iz 2020. procijenila je da kitopsine čak do 20 posto dana provode tražeći hranu u dubljim slojevima mora, dok na površini provedu manje od jednog posto vremena namijenjenog hranjenju.