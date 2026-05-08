Modna ikona iz Vatikana

FOTO / Papa Lav pojavio se u Nike tenisicama i postao hit na internetu

N1 Info
08. svi. 2026. 14:26
Papa Lav
FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Papa Lav XIV izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama nakon što se u traileru novog dokumentarca pojavio u bijelim Nike tenisicama.

Papa Lav XIV ponovno je završio u središtu pažnje javnosti, ali ovaj put ne zbog svojih poruka iz Vatikana ili novih poteza na čelu Katoličke crkve. Internet bruji o njegovom modnom odabiru nakon što se u traileru za dokumentarac ‘Leone a Roma’ pojavio u ležernim Nike tenisicama, što je posebno oduševilo mlađe generacije na društvenim mrežama.

Kratki kadar iz dokumentarca Vatican Newsa bio je dovoljan da fotografije pape u bijelim tenisicama s crnim Nike logotipom postanu viralne. Na X-u su se odmah počeli nizati komentari korisnika koji su njegov styling proglasili neočekivano modernim i cool.

‘Tko kaže da papa ne može biti kul?’, ‘Paolo Sorrentino nikad nije mogao zamisliti ovako nešto’ i ‘Čovjek može otići iz Chicaga, ali Chicago nikad ne napušta čovjeka’, pisali su korisnici društvenih mreža.

Stari model, novi hit

Iako je riječ o starijoj fotografiji, interes za papine tenisice ne jenjava, piše tportal. Korisnici interneta odmah su krenuli analizirati o kojem je modelu riječ pa se najviše spominje Nike Franchise Low, model koji je originalno predstavljen tijekom 70-ih i 80-ih godina, a kasnije se vratio kao lifestyle tenisica inspirirana tenisom.

Bijeli model s crnim detaljima savršeno se uklopio uz njegove tradicionalne papinske halje pa su mnogi zaključili da je Lav XIV, sasvim slučajno, postao nova modna ikona Vatikana.

Dokumentarac o životu prije Vatikana

Dokumentarac ‘Leone a Roma’ snimljen je povodom prve godišnjice njegova pontifikata, a prati gotovo dva desetljeća koja je proveo u Rimu prije nego što je izabran za papu. Film donosi privatne fotografije, svjedočanstva prijatelja, svećenika i obitelji te detalje iz života koji dosad nisu bili poznati široj javnosti.

