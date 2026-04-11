Lav XIV. započinje povijesno putovanje za Vatikan

Veliki dijalog islama i kršćanstva: očekuje se da će papa Lav XIV. u ponedjeljak doputovati u Alžir i započeti povijesno putovanje i prvi posjet nekog pape toj pretežito muslimanskoj zemlji.
Ovo putovanje označava početak prve velike međunarodne turneje 70-godišnjeg pape koja će trajati do 23. travnja, tijekom koje će još posjetiti Kamerun, Angolu i Ekvatorijalnu Gvineju. U tom maratonskom putovanju brzog tempa i složene logistike preći će 18 tisuća kilometara.
No putovanje također ima snažnu osobnu dimenziju za američkog papu: hodat će stopama svetog Augustina (354.-430.), velikog kršćanskog mislioca iz današnjeg Alžira, čije duhovno naslijeđe prožima pontifikat Lava XIV.
U međunarodnom kontekstu napetom zbog rata na Bliskom istoku, mirni suživot bit će u središtu papine poruke u ovoj zemlji od 47 milijuna stanovnika, od kojih je 99 posto muslimana.
„Cilj će biti obraćanje islamskom svijetu, ali i suočavanje sa zajedničkim izazovom suživota“, rekao je u četvrtak Matteo Bruni, voditelj odnosa s javnošću Svete Stolice.
Nekoliko dana prije posjeta, tri međunarodne nevladine organizacije, uključujući Human Rights Watch, pozvale su papu da s alžirskim vlastima pokrene pitanja ljudskih prava i vjerskih sloboda, navodeći da se vjerske manjine „suočavaju s diskriminirajućim pravnim i administrativnim ograničenjima“.
Islam je u Alžiru državna religija, ali ustav zemlje jamči slobodu bogoslužja, uz odobrenje vlasti za propovjednika i mjesto bogoslužja.
„Simbolički značaj“
Posjet je u lokalnom tisku pozdravljen zbog svog „simboličkog i povijesnog značaja“, znatno šireg od onoga što bi se moglo činiti, s obzirom na svega 9000 katolika u zemlji.
Za vladine dnevne novine El Mudžahid, to je znak "alžirske meke sile".
To je "velik diplomatski čin za Alžir, koji odražava priznanje njegove stabilnosti, uloge regionalnog posrednika i sposobnosti za dijalog s globalnim akterima", navodi list.
U Alžiru, papu Lava XIV. u ponedjeljak ujutro primit će predsjednik Abdelmadžid Tebun kada će održati svoj prvi govor vlastima i diplomatskom zboru.
U glavnom gradu nisu planirani javni nastupi, a poznati Papamobil, kultno bijelo vozilo, ostat će u zračnoj luci, prema web stranici Casbah Tribune.
Poslijepodne će Papa posjetiti Veliku džamiju, jednu od najvećih na svijetu, a sastat će se i s alžirskim narodom u katedrali Gospe Afričke, koja gleda na Alžirski zaljev.
"Gostoprimstvo"
Lav XIV. također će privatno moliti u kapeli 19 alžirskih mučenika, svećenika i časnih sestara ubijenih tijekom mračnog desetljeća građanskog rata (1992.-2002.), što je simbol cijene koju su platile vjerske ličnosti predane dijalogu s islamom.
Ali neće posjetiti samostan Tibirin, čiji su redovnici oteti i ubijeni 1996., događaj koji je još uvijek obavijen velom misterije.
Najviše simbolična postaja za papu rođenog u Chicagu bit će u utorak putovanje u Anabu na istoku, drevni Hippo Regius, gdje je biskup bio sveti Augustin. Misu će služiti u bazilici s pogledom na grad.
Za svoj prvi javni nastup na dan izbora, Robert Francis Prevost predstavio se kao "sin svetog Augustina", misleći na red osnovan u 13. stoljeću.
