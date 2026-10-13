Je li ovo vaš PIN? Radije ga što prije promijenite

Brojni su korisnici uvjereni da su zaštitili svoje podatke već time što su izbjegli PIN-ove poput 0000 ili 1111. No popis manje sigurnih mogućnosti znatno je dulji. Među njima su i nizovi poput 1234 i 4321, ponavljajući obrasci, primjerice 5656 ili 7878, te kombinacije koje na brojčanoj tipkovnici tvore jednostavne geometrijske oblike. I takve je PIN-ove razmjerno lako predvidjeti, upozorava Slobodna Dalmacija.