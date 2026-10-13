najnesigurnije kombinacije
Je li ovo vaš PIN? Radije ga što prije promijenite
Jeste li sigurni da je vaš PIN dovoljno siguran? Možda radite pogrešku koje uopće niste svjesni. Provjerite na što upozoravaju stručnjaci i zašto bi bilo dobro razmisliti o promjeni.
U vrijeme kada na svojim pametnim telefonima čuvamo gotovo sve — od privatnih fotografija i poruka do podataka za pristup mobilnom bankarstvu — njihova je sigurnost važnija nego ikad prije.
Unatoč tome, brojni korisnici pri odabiru PIN-a i dalje daju prednost brojčanim nizovima koje je lako zapamtiti, ne razmišljajući o tome kako time mogu ugroziti sigurnost svojih podataka.
Četveroznamenkasti PIN omogućuje 10.000 različitih kombinacija, od 0000 do 9999. Iako se na prvi pogled čini da postoji mnogo mogućnosti, pravi se problem krije drugdje. Ljudi, naime, ne biraju brojeve potpuno nasumično. Neke su kombinacije znatno popularnije od drugih, pa ih je i mnogo lakše pogoditi, piše Slobodna Dalmacija.
Koje su kombinacije najčešće?
Među najpoznatijim primjerima manje sigurnih PIN-ova su 1234, 1111 i 1212. Takve je brojčane nizove vrlo lako zapamtiti, ali upravo zbog svoje predvidljivosti među prvima su koje će zlonamjernici pokušati pogoditi.
Da nije riječ samo o teorijskom riziku, potvrđuje i poznata analiza stručnjaka za informacijsku sigurnost Nicka Berryja, koji je proučio nekoliko milijuna četveroznamenkastih lozinki iz javno dostupnih zbirki procurjelih podataka. Utvrdio je da je daleko najčešća kombinacija bila 1234, koja se pojavila u više od desetine svih slučajeva.
Pritom treba naglasiti da je analiza obuhvatila četveroznamenkaste lozinke, a ne isključivo PIN-ove bankovnih kartica. Ipak, njezini rezultati jasno pokazuju koliko često ljudi biraju jednostavne i predvidljive brojčane nizove.
Brojni su korisnici uvjereni da su zaštitili svoje podatke već time što su izbjegli PIN-ove poput 0000 ili 1111. No popis manje sigurnih mogućnosti znatno je dulji. Među njima su i nizovi poput 1234 i 4321, ponavljajući obrasci, primjerice 5656 ili 7878, te kombinacije koje na brojčanoj tipkovnici tvore jednostavne geometrijske oblike. I takve je PIN-ove razmjerno lako predvidjeti, upozorava Slobodna Dalmacija.
Problem je i u tome što zlonamjernici koji pokušavaju neovlašteno pristupiti uređajima ili podacima često ne pogađaju brojeve potpuno nasumično. Budući da poznaju navike korisnika, najprije mogu isprobati najčešće korištene PIN-ove i tako povećati izglede za uspjeh.
Međutim, brojni suvremeni uređaji i bankovni sustavi imaju ugrađene sigurnosne mehanizme, poput ograničenja broja pogrešnih pokušaja, vremenskih odgoda između pokušaja i dodatnih načina zaštite. Predvidljiv PIN zato ne znači da će netko doista uspjeti neovlašteno pristupiti uređaju ili računu. Ipak, korištenje takvog PIN-a nepotrebno povećava rizik.
Zašto datum rođenja nije dobar izbor?
Jedna od najčešćih pogrešaka pri odabiru PIN-a jest korištenje osobnih datuma. Rođendan, godina rođenja, godišnjica braka ili datum rođenja djeteta mnogima se čine idealnim izborom jer ih lako pamte. No pritom često zaboravljaju da takvi podaci nisu nužno privatni.
Društvene mreže danas otkrivaju znatno više nego što smo možda svjesni. Rođendanske čestitke, javno objavljene fotografije i drugi osobni podaci mogu zlonamjernicima ponuditi korisne tragove pri pogađanju PIN-a.
Ako netko, primjerice, kao PIN upotrijebi svoj datum rođenja u obliku četveroznamenkastog niza sastavljenog od dana i mjeseca rođenja, svatko tko zna njegov rođendan već ima jednu od mogućih kombinacija za pristup uređaju ili računu.
Zato stručnjaci preporučuju da pri odabiru PIN-a izbjegavate brojeve koji se mogu povezati s vašim identitetom, članovima obitelji ili važnim životnim događajima. PIN koji je najlakše zapamtiti nije nužno i najsigurniji, piše Slobodna Dalmacija.
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