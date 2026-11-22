Sutra, u ponedjeljak, oblačno s kišom, u gorju susnježicom i snijegom. Puhat će sjeverac i sjeverozapadnjak, a na Jadranu bura. Poslijepodne prestanak oborina najprije u zapadnim krajevima i djelomično razvedravanje uz slabljenje vjetra. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 0 do 4, na Jadranu od 7 na sjeveru do 12 na krajnjem jugu Dalmacije. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti oko 4, u planinskim krajevima oko -2, na Jadranu od 12 do 15 °C.