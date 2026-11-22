VREMENSKA PROGNOZA
Stiže promjena vremena: Obilna kiša, snažan vjetar i snijeg
Donosimo vremensku prognozu meteorologa Bojana Lipovšćaka.
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Nad Europom je visoki tlak anticiklone, a ciklonalna aktivnost je nad Atlantikom i Baltikom. Nad toplim Sredozemnim morem razvila se plitka ciklona koja se brzo premješta od Genovskog zaljeva nad sjevernu Italiju i sjeverni Jadran. Putanja središta ciklone je južno od Alpa i prijeći će preko naših sjeverozapadnih krajeva preko Panonske nizine nad istočni Balkan.
Osjetni pad temperature
Premještanje ciklone prati povećanje naoblake, obilne oborine uz južni i jugozapadni vjetar, a njezinim prolaskom dolazi do osjetnog pada temperature i promjene smjera vjetra na sjeverozapadni i sjeverni smjer.
Na prednjoj strani ciklone doći će do umjerenog do jakog razvoja konvektivne naoblake tako da su duž Jadrana mogući grmljavinski pljuskovi. Obilne oborine prognoziramo u noći na ponedjeljak na Kvarneru, u Lici i Gorskom kotaru, a pred jutro u ponedjeljak kiša će uz pad temperature u gorskim krajevima prelaziti u susnježicu i snijeg.
Formiranje snježnog pokrivača moguće je u planinskim krajevima iznad 400 metara nadmorske visine.
Ukratko, vrijeme danas: Jutro djelomice oblačno, a naoblačenje sa zapada proširit će se tijekom prijepodneva na zapadni dio zemlje uz jake oborine na sjevernom Jadranu. Na srednjem i južnom Jadranu mjestimice grmljavinski pljuskovi. Jugo u pojačanju, osobito na otvorenom moru, a jak jugozapadnjak moguć je i u gorskim krajevima unutrašnjosti.
Poslijepodne i navečer pad temperature zraka i okretanje vjetra na sjeverni smjer, a na sjevernom Jadranu jaki udari bure. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 12, na Jadranu od 14 do 18.
Sutra, u ponedjeljak, oblačno s kišom, u gorju susnježicom i snijegom. Puhat će sjeverac i sjeverozapadnjak, a na Jadranu bura. Poslijepodne prestanak oborina najprije u zapadnim krajevima i djelomično razvedravanje uz slabljenje vjetra. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 0 do 4, na Jadranu od 7 na sjeveru do 12 na krajnjem jugu Dalmacije. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti oko 4, u planinskim krajevima oko -2, na Jadranu od 12 do 15 °C.
Vrijeme do sredine tjedna stabilno, promjenljivo oblačno uz slabu buru na Jadranu uz manji pad temperature zraka. U drugoj polovini tjedna očekujemo novu ciklonu koja se već formira nad Genovskim zaljevom, a djelovat će na vrijeme u našim krajevima krajem tjedna uz obilne oborine i brze promjene režima vjetra.
Scenarij vremenskih promjena krajem tjedna bit će vrlo sličan današnjem i sutrašnjem razvoju vremena nad našim krajevima, s tim da je zbog prodora hladnog zraka sa sjevera veća vjerojatnost za snježne oborine i u nizinskim krajevima unutrašnjosti.
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