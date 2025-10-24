Kako umjetna inteligencija utječe na evoluciju čovjeka? "Dominantna kultura je ona Silicijske doline"

"Početkom 19. stoljeća bio je takozvani ludistički pokret, koji je utemeljio Ned Ludd, počeli su razbijati tkalačke strojeve zbog toga što su im oduzimali posao. Sad postavljam retoričko pitanje - hoćemo li mi razbijati kompjutere i umjetnu inteligenciju zato što će oduzimati radna mjesta? Naravno da nećemo, vrijeme je da se prilagodimo", poručuje Nikša Sviličić, Sveučilište Sjever.

