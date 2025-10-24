Ciklona ne popušta: Stiže novi val obilne kiše, u susjedstvu i snijeg

Tijekom vikenda prevladavat će pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu. U subotu će oborine biti češće na Jadranu i uz obalu, uz slab do umjeren jugo i jugozapadnjak. Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se između 2 i 6 °C, a na Jadranu oko 12 °C. Najviše dnevne temperature bit će između 14 i 20 °C.