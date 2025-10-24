VREMENSKA PROGNOZA
Ciklona ne popušta: Stiže novi val obilne kiše, u susjedstvu i snijeg
Ciklona nad sjevernom Europom, povezana s frontalnim sustavom, utječe na vrijeme i u našim krajevima. Riječ je o stacionarnoj cikloni, a Hrvatska se trenutačno nalazi na njezinu prednjem dijelu, uz prevladavajuće visinsko zapadno i jugozapadno strujanje.
U takvim okolnostima, vlažan i nestabilan oceanski zrak u valovima prelazi preko Alpa te uzrokuje brze promjene vremena, jaku naoblaku, olujne udare vjetra i mjestimice obilne oborine. Tijekom prolaska fronte zabilježeni su udari vjetra koji su dosezali i do 25 metara u sekundi, odnosno oko 100 kilometara na sat.
Vikend pod oblacima
Najviše kiše palo je u Istri, na Kvarneru i u Gorskom kotaru, gdje su lokalno izmjerene količine i do 150 litara po četvornome metru. Ovakvo promjenljivo vrijeme, uz povremenu kišu, zadržat će se i veći dio idućeg tjedna.
Tijekom vikenda prevladavat će pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu. U subotu će oborine biti češće na Jadranu i uz obalu, uz slab do umjeren jugo i jugozapadnjak. Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se između 2 i 6 °C, a na Jadranu oko 12 °C. Najviše dnevne temperature bit će između 14 i 20 °C.
U nedjelju slijedi nastavak nestabilnog, promjenljivog vremena s povremenom kišom i laganim padom temperature zraka. U višim planinskim predjelima Slovenije, Austrije i Italije, iznad 1600 metara nadmorske visine, moguća je i pojava susnježice ili snijega.
Kiša od četvrtka
Početkom novog tjedna očekuje se djelomice sunčano i malo svježije vrijeme, no već od četvrtka nova kišna epizoda donosi povratak nestabilnosti.
Temperature zraka neće znatnije oscilirati - najviše dnevne vrijednosti bit će između 12 i 16 °C, a minimalne oko 5 °C. U noći s ponedjeljka na utorak, uz kratkotrajno razvedravanje, u unutrašnjosti je moguć slab mraz, s temperaturom do -2 °C.
Danas će prevladavati pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme, s povremenom kišom koja će biti obilnija na srednjem i južnom Jadranu. Puhat će jak zapadnjak i sjeverozapadnjak, a na krajnjem jugu Dalmacije mogući su grmljavinski pljuskovi te pojava trombi ili pijavica.
Već prijepodne u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu doći će do djelomičnog kidanja naoblake te će biti kraćih sunčanih razdoblja. Najviše dnevne temperature bit će između 12 i 16 °C u unutrašnjosti te oko 20 °C na Jadranu.
