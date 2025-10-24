Oglas

Uhićena još jedna osoba

Nova akcija USKOK-a: U tijeku uhićenje u Zagrebu

author
Hina
|
24. lis. 2025. 11:11
22.01.2017., Trogir, Vrsine - Mjesto gdje je u bunaru pronadjen ranjeni mladic. rPhoto: Miranda Cikotic/PIXSELL r
Miranda Cikotic/PIXSELL/Ilustracija

Nakon jučerašnjeg uhićenja osječkog poduzetnika i zagrebačkog odvjetnika zbog korupcije u akciji Uskoka i policije u Zagrebu je u petak uhićena još jedna osoba, izvijestio je USKOK.

Novo uhićenje i hitne dokazne radnje po nalogu Uskoka provodi PNUSKOK, izvijestilo je tužiteljstvo dodajući da i novog uhićenika terete za koruptivno kazneno djelo.

U Uskoku dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

U četvrtak su u Osijeku i Zagrebu uhićeni poduzetnik i odvjetnik. Pozivajući se na neslužbene izvore mediji navode da su na ispitivanju u Uskoku priznali davanje mita.

Teme
USKOK uhićenje zagreb

