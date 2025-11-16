Oglas

počeci su najteži

Kandidatkinja u autoškoli reakcijom nasmijala internet: Instruktor dodatno "pogoršao" stvar

author
N1 Info
|
16. stu. 2025. 08:36
1763026708_avtosola_Foto_zajem_z.format-avif.width-1200
N1 Slovenija

Video autoškole koji je na društvenoj mreži TikTok podijelio jedan instruktor, koji inače objavljuje iskustva iz podučavanja vožnje, postao je pravi hit.

U spomenutom isječku, polaznica koja je na svom 6. satu vožnje suočava se s neočekivanom preprekom na cesti – golubom.

Kandidatkinja je problem pokušala riješiti prelaskom u suprotni trak. Instruktor je odmah reagirao.

„Ne, ne! Ne možeš to raditi“, rekao je, pa je upitao: „Što trebaš napraviti?“

„Uključiti žmigavac“, odgovorila je vozačica.

„Kočiti“, rekao je instruktor, a vozačica se uhvatila za glavu kad je shvatila da su i njezina reakcija i odgovor pogrešni, te se počela smijati.

„Jadan golub, bolje da se mi poubijamo“, komentirao je instruktor.

Video ove simpatične lekcije do sada je skupio više od 600.000 pregleda i dobro nasmijao mnoge korisnike društvenih mreža.

Iz komentara se, međutim, vidi da ih je posebno nasmijala instruktorova opaska.

Mnogi su pohvalili instruktora, koji je na sve reagirao smireno, a neki su se prisjetili i vlastitih sličnih dogodovština iz autoškole ili vožnje.

