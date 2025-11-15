Ranko Britvić
Predsjednik braniteljske udruge: "Srbi u Hrvatskoj su postali kao američki crnci za vrijeme Martina Luthera Kinga"
Udruga veterana Domovinskog rata i antifašista (VeDRA) jedina je braniteljska udruga koja jasno se jasno i glasno protivi ustaškoj ikonografiji u javnom prostoru i zabraniteljskom trendu koji je dobio maha nakon sklapanja koalicije HDZ-a i DP-a. Zajedno s Antifašističkom ligom i Documentom podnijeli su tužbu protiv Marka Perkovića Thompsona zbog ustaškog pozdrava.
"Ne možemo zamisliti da se u Hirošimi u kinima nisu smjeli prikazivati američki filmovi 30 godina nakon Drugog svjetskog rata. U Splitu, u Hrvatskom narodnom kazalištu, pedesetih godina izvodile su se talijanske opere koje su obožavali fašisti. Zamislimo da je cijela kultura talijanskog naroda bila označena okupatorskom", kaže predsjednik VeDRA-e, hrvatski branitelj Ranko Britvić u razgovoru s Novostima.
"Nažalost, danas, 30 godina nakon Domovinskog rata, opet je teško biti Srbin u Hrvatskoj. Zašto izložba pod nazivom “Srpkinja” ne bi bila otvorena sedam dana prije obilježavanja dana pada Vukovara, kakve veze ima to što je mjesec studeni? Ne postoji krivi dan, krivi mjesec. Zar su Srbi u Hrvatskoj tokom studenog zločinci, naši neprijatelji, da ne smiju izaći iz svojih skrovišta? Što još treba?", pita se Britvić.
"Možda ne bi bilo loše da stave i neke trake da ih rulja bolje uoči ili da se ne bi šetali krivim mjestima u krivom danu. Ako se naši građani srpske nacionalnosti moraju sakrivati u svojoj domovini bilo koji dan u studenom, ili bilo koji dan u godini, to je sramota nas, Hrvata, to je poraz svih vrijednosti za koje smo se borili u Domovinskom ratu. I ne zanima me što je tema nekog kulturnog skupa, ako ta tema nije protuzakonita i ne predstavlja udar na ustavne vrijednosti RH."
"I ove godine VeDRA će položiti vijence na Memorijalnom groblju na Ovčari kao i u Dunav za ubijene vukovarske građane srpske nacionalnosti u zločinu koji je izvršen prije zločina na Ovčari, a koji su počinile falange Tomislava Merčepa, zbog čega je Merčep uhićen i istjeran iz Vukovara. Nažalost, danas te činjenice o kaznenim djelima Merčepa i njegovih falangi u Vukovaru nitko neće spomenuti. Predstavnicima srpske zajednice treba omogućiti slobodu kretanja i da slobodno polože vijence u Dunav za sve nedužne hrvatske građane srpske nacionalnosti. To je ljudski i civilizacijski čin", kaže Britvić pa dodaje:
"Dakle, Srbi u Hrvatskoj su postali kao američki crnci za vrijeme Martina Luthera Kinga. Pa, zaboga, zar nismo u 21. stoljeću? Građani Hrvatske srpske nacionalnosti kao da se nama Hrvatima moraju ispričavati zato što su Srbi. Istina, ignorira se da je potpredsjednik Vlade Boris Milošević sjedio u prvom redu na proslavi 25. obljetnice “Oluje” u Kninu iako su znali da će doživjeti nevjerojatne napade iz službenog Beograda. Srbi u Hrvatskoj pokazali su da su dio hrvatskog društvenog, političkog i kulturnog habitusa, da poštuju tekovine hrvatske države.
Srbi su ravnopravni građani RH koji trebaju moći čuvati svoju kulturnu baštinu, sviđalo se to nekome ili ne. Hrvati u Drugom svjetskom ratu zajedno sa Srbima i ostalim jugoslavenskim narodima nisu ratovali protiv Talijana, Nijemaca ili nekog drugog nacionalnog korpusa, nego su ratovali protiv zločinačkog, fašističkog režima zajedničkih neprijatelja Hitlera, Ante Pavelića, Draže Mihailovića, Nedića… također, u Domovinskom ratu Hrvatska nije ratovala protiv Srba, nego protiv režima Slobodana Miloševića", kaže predsjednik VeDRA-e.
"Hrvatsko društvo ne smije dopustiti da se teret krivnje vezuje za jedan narod, za njihovu kulturu, nego za vođe pojedinih režima, a oni imaju svoje ime i prezime, političku i povijesnu težinu odgovornosti. Srbi su uvijek bili dio korpusa hrvatske državnosti, hrvatske kulture, hrvatskog građanstva i hrvatskog seljaštva. Kao građani ne smijemo odustati od naših civilizacijskih, kulturnih i društvenih normi. Ako prestanemo reagirati, ako se povučemo i počnemo raditi ustupke, postajemo saučesnici. Ja ne želim biti saučesnik", dodaje.
"Nije samo nametnuti “grijeh” u hrvatskom društvu biti Srbin, “grijeh” je i braniti prava Srba na slobodan život u Hrvatskoj. Tko god se danas usudi kritizirati hrvatske svetinje u javnom prostoru smatra se orjunašem, neprijateljem, Jugoslavenom. Ako se nas iz braniteljske Udruge veterana Domovinskog rata i antifašista doživljava kao neprijatelje društva zato što zastupamo i štitimo različitosti i multikulturalnost, kako su tek označeni pripadnici srpske zajednice."
"Treba biti iskren i reći da je stvoren opravdan i realan dojam da su braniteljske udruge, a samim time i braniteljska populacija ekstremno desno orijentirani, jer sve više zastupaju stav da je Domovinski rat bio totalni opozit NOB-u i sve bliži NDH. Braniteljske, veteranske udruge postale su nosilac neoustaštva prožimajući kroz društvo habitus ustaške države. I ne, ne trebamo više revitalizirati situaciju i lagati se da svjedočimo revizionističkom trendu, jer je on u slučaju hrvatskog društva prešao na višu razinu, na razinu neoustaštva."
"Apsolutno podržavam odluku gradonačelnika Tomislava Tomaševića, iako smatram da, nažalost, zakašnjelo reagira. Gradonačelnik nije ništa zabranio nego samo poduzeo korake da javni prostori hrvatskog glavnog grada ne služe za ustaške orgije. Nakon hipodromskog koncerta ohrabreno je crnilo, otvorila se Pandorina kutija zla", kaže Britvić.