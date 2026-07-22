Emily Watson predvodi žiri Sarajevo Film Festivala

Sara Klimoska je glumica iz Sjeverne Makedonije, a pored glume posvećuje se režiji i pisanju scenarija te, kako navode u najavi, razvija svoj drugi kratkometražni film "Chained". Njezina najnovija uloga je u filmu, čija je premijera najavljena za 2026. godinu, "Zbogom Kopakabano" redatelja Milče Mančevskog s kojim je surađivala na filmovima "Vrba" i "Kajmak".