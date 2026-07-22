odlučuju o srcu sarajeva
Emily Watson predvodi žiri Sarajevo Film Festivala
Britanska glumica Emily Watson predsjedat će žirijem Natjecateljskog programa – igrani film 32. Sarajevo Film Festivala, u kojem su i hrvatski redatelj Igor Bezinović, makedonska glumica Sara Klimoska, direktor Europske filmske akademije Matthijs Wouter Knol te grčka redateljica Athina Rachel Tsangari.
Žiri dodjeljuje nagrade Srca Sarajeva u Natjecateljskom programu - igrani film u petak 21. kolovoza .
Emily Watson je britanska glumica koja je dva puta bila nominirana za nagradu Oscar te je 2015. godine odlikovana Redom Britanskog Carstva u rangu časnice (OBE) za svoj doprinos dramskoj umjetnosti. Nedavno je utjelovila lika Mary Shakespeare u adaptaciji nagrađivanog povijesnog romana Maggie O’Farrell „Hamnet“ redateljice Chloé Zhao.
Uloga u filmu „Lomeći valove” redatelja Larsa von Triera donijela joj je Europsku filmsku nagradu za najbolju glumicu i nominaciju za Oscara za najbolju glumicu. Za ulogu u filmu „Hilary i Jackie” zaradila je i drugu nominaciju za Oscara u istoj kategoriji. Mini-serijom "Černobil" 2019. godine nominirana je za nagrade Emmy i Zlatni Globus.
Emily Watson također ima bogatu kazališnu karijeru, uključujući brojne produkcije s Royal Shakespeare Company. Watson je 2025. godine primila prestižnu nagradu Richard Harris na dodjeli Nagrada britanskog nezavisnog filma (BIFA), čime je odano priznanje njenom izuzetnom doprinosu britanskom filmu.
Osvojila je i počasnu nagradu Joseph Plateau na Filmskom festivalu u Gentu (2024.), nagradu za životno djelo na Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastianu (2015.) i BAFTA nagradu za najbolju glumicu (2011.) za ulogu u filmu „Posrednica“.
Igor Bezinović hrvatski je redatelj rođen u Rijeci, a njegov film "Fiume e morte!" (2025.) osvojio je Europsku filmsku nagradu za najbolji dokumentarni film i AFA nagrade (Adriatic Film &TV Awards) za najbolji film, režiju i scenarij.
Autor je dokumentarnih filmova „Blokada“ (2012.) i „Veruda – Film o Bojanu“ (2015.) za koje je dobio nagrade Oktavijan za najbolji hrvatski dokumentarni film. Njegov debitantski dugometražni igrani film „Kratki izlet“ (2017.) premijerno je prikazan u Rotterdamu, a osvojio je Veliku zlatnu arenu za najbolji film na Pulskom filmskom festivalu.
Snimio je brojne kratke filmove prikazane na međunarodnim filmskim festivalima među kojima su Rotterdam, DOK Leipzig, IDFF Jihlava, CPH:DOX, Kurzfilmtage Winterthur, Bijenale mladih umjetnika Europe i Mediterana i mnogi drugi.
Sara Klimoska je glumica iz Sjeverne Makedonije, a pored glume posvećuje se režiji i pisanju scenarija te, kako navode u najavi, razvija svoj drugi kratkometražni film "Chained". Njezina najnovija uloga je u filmu, čija je premijera najavljena za 2026. godinu, "Zbogom Kopakabano" redatelja Milče Mančevskog s kojim je surađivala na filmovima "Vrba" i "Kajmak".
Nagradu European Shooting Star osvojila je 2021. godine izvedbom u filmu "Lena i Vladimir" Igora Aleksova, a 2022. godine nominirana je bila za nagradu Srce Sarajeva zbog uloge u televizijskoj seriji "Močvara".
Među njezinim zapaženijim filmskim naslovima izdvajaju se i „Nećeš biti sama“ Gorana Stolevskog, premijerno prikazan na Sundanceu i „Domaćinstvo za početnike“, predstavljen na Filmskom festivalu u Veneciji. Na međunarodnoj sceni ostvarila je uloge u filmovima „Nico“ redateljice Eline Gehring, „Family Secrets“ Malika Vitthala i „Reply“ Jasona Lestera.
Matthijs Wouter Knol cijenjeni je filmski producent, predavač, urednik i novinar iz Nizozemske, a od 2021. obnaša dužnost direktora Europske filmske akademije. Od 2001. godine djelovao je u Amsterdamu kao kreativni producent i pridruženi producent na 30 nagrađivanih dokumentarnih filmova, surađujući s redateljima kao što su Heddy Honigmann, Maria Augusta Ramos i Mani Kaul.
Za ARTE je koproducirao digitalno izdanje 40 restauriranih djela nizozemskog dokumentarista Johana van der Keukena i bio nagrađen priznanjem Prix Cahiers du Cinéma 2006. godine. Bio je dio vodećeg tima Berlinalea 12 godina.
Redateljica, scenaristica i producentica Athina Rachel Tsangari smatra se jednom od ključnih pokretačica grčkog novog vala, a njezini žanrovski hibridni filmovi istražuju odnose moći i žudnje u kontekstu roda, klase i drugosti.
Tsangari je dugometražnim prvijencem "The Slow Business of Going“ (2001.)" osvojila niz međunarodnih nagrada, a film je danas dio stalne zbirke Museum of Modern Art (MoMA). Njezin film "Attenberg" (2010.) premijerno je prikazan u natjecateljskom programu Venecije, gdje je osvojio Coppa Volpi za glumu i nagradu za režiju Lina Mangiacapre.
Slijedio je "Chevalier“ (2015.)", nagrađen za najbolji film na BFI London Film Festivalu i grčki kandidat za Oscara, kao i "Attenberg". Kao producentica kroz svoju atensku kuću HAOS FILM potpisuje niz nagrađivanih projekata, među kojima su filmovi Yorgosa Lanthimosa "Kinetta" i "Alpe", te je bila koproducentica filma "Prije ponoći" Richarda Linklatera.
Članica je DGA-a i američke Akademije filmskih umjetnosti i znanosti, sudjelovala je u žirijima vodećih svjetskih festivala te je mentorica na Torino Film Labu. Predavala je film na institucijama poput Harvarda, UT Austina i Le Fresnoya.
Sarajevo Film Festival 32. izdanje održava se od 14. do 21. kolovoza.
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