FOTO / Nevjerojatno otkriće u Poreču: Ispod zemlje pronađena 1500 godina stara crkva svetog Petra

U sklopu najnovijih arheoloških istraživanja, ispod površine ceste koja iz Poreča vodi prema Dračevcu i Mugebi, kod lokaliteta Pudarica, otkrivena je dobro očuvana ranokršćanska crkva sv. Petra s najstarijim slojem iz 6. stoljeća, izvijestili su iz Grada Poreča.
Oglas
Iako je lokalitet prvi put istražen još 1961., kada ga je istraživao arheolog Ante Šonje, tek su recentna sustavna istraživanja dala cjelovitiju sliku, navodi se u priopćenju.
Otkrivena je jednobrodna kapela s polukružnom apsidom, a među nalazima se izdvajaju pod od pravilno klesanih kamenih ploča i ulomci oltara od prokoneškog mramora, materijala koji jasno upućuje na važnost ovog prostora u tadašnjem kontekstu.
Pudarica nije izoliran slučaj jer su uz crkvu pronađeni i tragovi gospodarskog kompleksa, vile rusticae, dok se u neposrednoj blizini nalazi i prapovijesni lokalitet Sv. Anđeo, što zajedno sugerira kontinuitet života na ovom prostoru kroz više povijesnih razdoblja.
Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić istaknuo je kako grad, osim u komunalne projekte, ulaže i u očuvanje kulturne baštine. Uz ulaganja u obnove Palače Sinčić, Romaničke kuće, Kuće Joakima Rakovca, Crkve Gospe od Anđela i niza mjesnih crkava ili gradske rive, ulaže se i u istraživanja od Marafora i Loruna do Pudarice.
"To je jedini način da prostor razvijamo, a da pritom znamo što čuvamo i zašto je to važno" - poručio je Peršurić.
"Pudarica pokazuje koliko još ima neistraženih slojeva naše prošlosti i koliko je važno sustavno ulagati u njihovo otkrivanje i očuvanje", kazala je ravnateljica zavičanog muzeja Poreštine Elena Uljančić.
Istraživanja na Pudarici financira Grad Poreč, a u sljedećoj fazi planira se konzervacija zidova i uređenje lokaliteta za posjetitelje u ugodnom prirodnom okruženju.
Ako se dinamika nastavi Pudarica bi uskoro mogla postati novo mjesto na karti kulturnih punktova, ne samo za stručnjake, nego i za sve koji žele vidjeti kako povijest doslovno izlazi na površinu, poručli su iz Grada Poreča.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas