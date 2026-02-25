Kod Mostara otkrivene kamene gomile, nakit i oružje iz helenskog razdoblja

Po riječima Tine Tomasa, pročelnik Studija Arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, otkrivene su prapovijesne kamene gomile koje uključuju groblje helenizirane zajednice, koje datira od četvrtog do prvog stoljeća prije Krista. On je u intervju za RTV Herceg Bosne otkrio što je sve do sada pronađeno, a svjedoči o snažnoj prisutnosti ove civilizacije.