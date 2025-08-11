Oglas

Josipa Lisac podijelila anegdotu o Gabi Novak: "U 12:30 se sastajemo u restiću”, rekla je..."

N1 Info
11. kol. 2025. 21:53
Josipa Lisac je na društvenim mrežama podijelila dirljivu anegdotu o Gabi Novak. Uz prisjećanje, odala joj je počast emotivnim riječima i zajedničkom fotografijom.

Glazbena diva Gabi Novak ostavila je neizbrisiv trag na regionalnoj glazbenoj sceni, kako likom - tako i djelom. Nakon što se od nje oprostila i njezina bliska prijateljica Tereza Kesovija, dirljive riječi uputila joj je i Josipa Lisac .

Lisac je na društvenim mrežama podijelila zajedničke fotografije te emotivnu poruku ispunjenu poštovanjem i divljenjem.

'Gabi, slavit ćemo te uvijek… Divna ženo, puna hrabrosti, umjetnosti, suosjećanja, ljudskosti…', napisala je istaknuvši koliko je Gabi nadahnjivala kolege i publiku svojim talentom i nježnom osobnošću.

gabi novak josipa lisac

