Josipa Lisac podijelila anegdotu o Gabi Novak: "U 12:30 se sastajemo u restiću”, rekla je..."

Josipa Lisac je na društvenim mrežama podijelila dirljivu anegdotu o Gabi Novak. Uz prisjećanje, odala joj je počast emotivnim riječima i zajedničkom fotografijom.
Glazbena diva Gabi Novak ostavila je neizbrisiv trag na regionalnoj glazbenoj sceni, kako likom - tako i djelom. Nakon što se od nje oprostila i njezina bliska prijateljica Tereza Kesovija, dirljive riječi uputila joj je i Josipa Lisac .
Lisac je na društvenim mrežama podijelila zajedničke fotografije te emotivnu poruku ispunjenu poštovanjem i divljenjem.
'Gabi, slavit ćemo te uvijek… Divna ženo, puna hrabrosti, umjetnosti, suosjećanja, ljudskosti…', napisala je istaknuvši koliko je Gabi nadahnjivala kolege i publiku svojim talentom i nježnom osobnošću.
