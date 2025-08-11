Otišla je velika dama
Glazbena scena oprašta se od Gabi: "Suze idu, a nema nje, nema sunca moga zlatnoga..."
Glazbena legenda Gabi Novak preminula je u ponedjeljak u 90. godini života. Ostavila je neizbrisiv trag na hrvatskoj glazbenoj sceni, a od nje se oproštaju brojni obožavatelji, suradnici i prijatelji.
"Teško mi je uopće davati bilo kakvu izjavu ovim povodom. Bilo bi mi puno draže razgovarati na neku drugu temu vezanu uz Gabi. Tim više jer se poznajemo stvarno dugi niz godina. Zadnjih godina sam stvarno suosjećala s njom, s obzirom na tragedije koje su je snašle. Smrt supruga pa sad i smrt sina. I s obzirom na njezine visoke godine, 89, a zapravo je ušla u 90. Čovjek joj stvarno treba dati komplimente i priznanje za to što je izdržala tako dugo. Pogotovo ovo sad zadnje iskustvo koje je imala s gubitkom sina jer je to bio jedan osjećaj dodatne usamljenosti i tuge kao majke", rekla je Radojka Šverko za Jutarnji list.
Još jedna glazbena diva, Zdenka Kovačiček, na Facebooku je objavila zajedničku fotografiju s Gabi uz kratku poruku: "Gabi nije umrla, Gabi je otišla k njima. Hvala Ti, naučila si me dostojanstvu u našoj profesiji, učila sam od tebe još od najranijih dana pa sve do danas".
Naročito je shrvana legendarna pjevačica i bliska prijateljica Gabi Novak, Tereza Kesovija:
"U srcu je bol. Bolje da nema suza, ničemu ne služe. A opet idu. A nje nema, sunca moga zlatnoga", rekla je za Slobodnu Dalmaciju.
S Gabi Novak, koja je posljednjih mjeseci bila u Domu za starije osobe na rehabilitaciji zbog ozljede kralježnice nije se čula neko vrijeme.
"Teško je govorila. Htjela sam samo još jednom doći do nje, zagrliti je i poljubiti. Znala sam da neće dugo, znala sam. Koja majka može preživjeti smrt sina, Bože moj. Moje sunce", dodala je Tereza.
"Otišla je velika dama naše glazbe, Gabi Novak. Imala sam čast dijeliti pozornicu Lisinskog s Vama, u večeri hrvatskih glazbenih obitelji. Bila mi je čast poznavati Vas. Hvala Vam na svim predivnim notama koje ostaju zauvijek. Počivajte u miru", napisala je na Facebooku violončelistica Ana Rucner.
Zajedničku fotografiju s našom glazbenom divom objavila je i pjevačica Danijela Martinović, napisavši kako joj se svaka riječ čini nedostatna: "Hvala Vam na svjetlu Vaše Duše koja nas je obasjavala. Hvala Vam za neizbrisiv trag Ljubavi".
Glumac Rade Šerbedžija podijelio je dirljivu videoporuku:
"Kad je Matija ummo, svi smo se mi, njezini bliski prijatelji, bojali hoće li to srce izdržati. Nije izdržalo. Gabi Novak je bila najprije jedna od najbožanstvenijih pjevačica, umjetnica kojoj su se divile generacije. Bila je zaista prijateljica mnogim ljudima. Obožavao sam je. Imao sam tu čast da budem toliko dugo godina uz nju i cijelu tu fantastičnu familiju", rekao je.
Pogreb Gabi Novak, kako doznaje Jutarnji list, održat će se u krugu njezinih najbližih, a komemoracija će biti održana u rujnu u Zagrebu u organizaciji Croatia Recordsa.
