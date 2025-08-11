Glazbena scena oprašta se od Gabi: "Suze idu, a nema nje, nema sunca moga zlatnoga..."

"Teško mi je uopće davati bilo kakvu izjavu ovim povodom. Bilo bi mi puno draže razgovarati na neku drugu temu vezanu uz Gabi. Tim više jer se poznajemo stvarno dugi niz godina. Zadnjih godina sam stvarno suosjećala s njom, s obzirom na tragedije koje su je snašle. Smrt supruga pa sad i smrt sina. I s obzirom na njezine visoke godine, 89, a zapravo je ušla u 90. Čovjek joj stvarno treba dati komplimente i priznanje za to što je izdržala tako dugo. Pogotovo ovo sad zadnje iskustvo koje je imala s gubitkom sina jer je to bio jedan osjećaj dodatne usamljenosti i tuge kao majke", rekla je Radojka Šverko za Jutarnji list.