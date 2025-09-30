Kako novi film Paula Thomasa Andersona prenosi viziju jednog od najvećih američkih pisaca na veliki ekran

Na prvi pogled, Vineland se činilo nemogućim prenijeti u današnji kontekst. Ne samo zbog gustog jezika i suludih zapleta (među kojima su i napad Godzille, NLO i vučno vozilo koje prenosi duše prokletih u pakao), nego i zbog vremena radnje. Pynchon je pisao o Reaganovoj eri i komercijalizaciji hipi duha. U današnje vrijeme, kad i hipiji i reaganovci izgledaju kao maskote za Noć vještica, ideja se činila promašenom. No Anderson pokazuje da se temeljne podjele – između „freakova i štrebera“, roditelja i djece, autoritarne sile i subverzivnih osloboditelja – mogu preslikati kroz američku povijest. Ili kako Perfidia u voiceoveru kaže na prijelazu u sadašnjost: „Šesnaest godina kasnije, svijet se gotovo nije promijenio.“ Mogla je reći i 30. Ili 70.