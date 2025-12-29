Ministarstvo dodijelilo tri milijuna eura za izdavačku djelatnost u idućoj godini

Odobreno je 99 programa festivala, manifestacija i smotri koje će biti financirane s 560.000 eura, zatim 26 koncertnih gostovanja i obljetnica s 46 i pol tisuća eura, 145 programa nabave nošnji i instrumenata s 324.900 eura, devet programa nakladničke djelatnosti s 30.400 tisuća, 22 seminara i radionice iznosom od 75.180 tisuća eura te četiri ostala programa s 13 i pol tisuća eura.