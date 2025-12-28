Tajna posljednjih mjeseci Davida Bowieja otkrivena u novoj knjizi

„Bio je na Skypeu i bilo je jasno da je bolestan“, rekao je van Hove. „Tada nam je rekao. Bio sam potpuno zatečen. Mislim da nisam izgovorio ni dvije riječi jer je bilo potpuno neočekivano. No je li to utjecalo na rad? Ne. Jer sam od prvog susreta s njim osjećao da mu je ovaj projekt izuzetno hitan i jako važan.“