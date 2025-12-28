preminuo od raka jetre
Tajna posljednjih mjeseci Davida Bowieja otkrivena u novoj knjizi
Nova knjiga otkriva do kojih je granica David Bowie išao kako bi sakrio svoju terminalnu bolest od javnosti – te tvrdi da je nekoliko godina prije smrti 2016. bio na rubu smrti.
Legendarni pjevač „Ziggyja Stardusta“ preminuo je u 69. godini u siječnju 2016., nakon tajne borbe s rakom. Deset godina kasnije, ljudi iz njegova najužeg kruga prisjećaju se koliko su bili zatečeni kada su doznali istinu, dok su samo nekoliko mjeseci ranije s njim radili na novom albumu i kazališnoj predstavi.
Prema biografiji Lazarus: The Second Coming of David Bowie, vjeruje se da je pjevaču rak jetre dijagnosticiran 2014. godine, a u studenome 2015. rečeno mu je da je bolest neoperabilna.
Dijagnoza nadahnula "Blackstar"
Bowiejeva dijagnoza nadahnula je njegov posljednji album Blackstar i prateću kazališnu produkciju Lazarus. Pjevač je o svom zdravstvenom stanju šutio te je istinu rekao samo onima koje je to izravno pogađalo.
Jedan od njih bio je redatelj Lazarusa Ivo van Hove, koji je rekao da „nitko iz glumačke ekipe nije znao ništa jer je Bowie dolazio samo kada se osjećao dobro“, ali da je on u njegovim očima „vidio slomljenog čovjeka", piše Independent.
„Kad me pogledao, u njegovim očima vidio sam duboko uznemirenog čovjeka, tjeskobnog zbog smrti, ali i zbog toga što ostavlja obitelj iza sebe“, dodao je van Hove u novom ulomku memoara objavljenom u The Telegraphu.
Dramaturg Enda Walsh, s kojim je Bowie napisao Lazarus, rekao je da je pjevač vrlo dobro skrivao svoju dijagnozu, navodeći kako je u ljeto 2014. „izgledao potpuno dobro i u izvrsnoj formi“.
Međutim, nešto ranije, bubnjar Zachary Alford, kojega je Bowie angažirao za rad na četiri nova demo snimka, tvrdio je da je primijetio „teret na njegovim ramenima“.
„Bio je blizu kraja, ali ja i dalje nisam imao pojma da je bolestan“, rekao je Alford.
Kada je sljedeće godine snimao pjesme za Blackstar, mnogi nisu shvaćali da je glazbenik bolestan, iako je prolazio kemoterapiju. Ćelavu glavu skrivao je kapom.
"Jedini nisam imao pojma da je bolestan"
„Bio sam jedini u prostoriji koji nije imao pojma da je bolestan“, rekao je jazz gitarist Ben Monder. „Mislio sam da izgleda odlično. Mislio sam da je taj čovjek iznimno zdrav za nekoga tko je deset godina ranije imao srčani udar.“
Među rijetkima kojima je Bowie otkrio svoju bolest bio je i redatelj Johan Renck, jer pjevač nije bio siguran hoće li biti u stanju snimiti glazbeni spot za naslovnu pjesmu albuma. Prema Rencku, Bowie mu je u studenome 2014. rekao: „Jako sam bolestan i vjerojatno ću umrijeti.“
Bowie je također obavijestio ključne suradnike na projektu Lazarus tijekom Skype poziva, kada je vijest postalo nemoguće skrivati.
„Bio je na Skypeu i bilo je jasno da je bolestan“, rekao je van Hove. „Tada nam je rekao. Bio sam potpuno zatečen. Mislim da nisam izgovorio ni dvije riječi jer je bilo potpuno neočekivano. No je li to utjecalo na rad? Ne. Jer sam od prvog susreta s njim osjećao da mu je ovaj projekt izuzetno hitan i jako važan.“
Prije smrti imao šest srčanih udara
Biografija također ponavlja tvrdnju koju je Bowiejeva biografkinja Wendy Leigh iznijela 2014. godine – da je Bowie prije smrti imao čak šest srčanih udara.
„Fizički, nije se borio samo s rakom – kao da to nije bilo dovoljno, posljednjih je godina imao šest srčanih udara“, rekla je tada za BBC, navodeći da je tu informaciju doznala „od nekoga tko mu je bio vrlo blizak“.
Nova biografija tvrdi da je anonimni član Bowiejeva kruga potvrdio kako je imao zdravstvene probleme „posljednjih deset godina prije smrti, a ti su problemi u nekim razdobljima bili vrlo ozbiljni“.
Navodi se i da je pjevač „imao sreće što je preživio“ jedan incident nekoliko godina prije svoje smrti.
