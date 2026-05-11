Oglas

"KAMEN NA CESTI"

Na daskama varaždinskog HNK premijera Zagorkine autobiografije

author
Hina
|
11. svi. 2026. 14:31
29.04.2015. Varazdin - Zgrada Hrvatskog narodnog kazalista u Varazdinu Photo: Marko Jurinec/PIXSELL
Marko Jurinec/PIXSELL

Na velikoj sceni HNK u Varaždinu u petak će biti premijerno izvedena predstava "Kamen na cesti" koju je prema autobiografskom romanu Marije Jurić Zagorke režirao Paolo Tišljarić, najavljeno je u ponedjeljak.

Oglas

Adaptacija se, naglašeno je, fokusira na fragmente iz djetinjstva koji su bitno oblikovali Zagorkin karakter i odredili njezin budući poziv i životne izbore.

Intendantica varaždinskog kazališta Senka Bulić istaknula je da će praizvedba "Kamena na cesti" biti posljednja ovosezonska premijera.

„I s ovom predstavom na neki način stajemo na stranu ženske energije, ženskog političkog i osobnog bića. Drago mi je što se bavimo Zagorkom koja je promijenila i otvorila veliki prostor za književnice, za žene u javnosti”, kazala je Bulić.

Redatelju Tišljariću ovo je, nakon "Orašara" i "Mačke na vrućem limenom krovu" treća predstava koju radi u HNK u Varaždinu, a na konferenciji je istaknuo da se dosad vrlo malo znalo o Zagorkinom djetinjstvu.

„Svi znamo Zagorku kao aktivisticu, novinarku i spisateljicu, ali se vrlo malo zna o tome kako je odrastala i što je nju oblikovalo kao osobu i kao umjetnicu. Ova predstava ne pokušava ilustrirati Zagorkin život, već pokušava naći esenciju kako postajemo umjetnici i zašto smo tu”, rekao je.

Veliki glumački ansambl predvodi Helena Minić u ulozi Marije Jurić Zagorke, a svoju je novu ulogu ocijenila vrlo izazovnom, ali i inspirativnom.

„Kada sam prvi put dobila varijantu da ću igrati Zagorku bila sam fascinirana, a onda sam se uplašila kad su mi rekli da ću igrati Zagorku od četiri do dvanaest godina. Tada sam stala i rekla da se želim baciti u to neko novo veliko putovanje i istraživanje”, izjavila je Minić.

Osim nje, u predstavi igraju Elizabeta Brodić, Pavle Matuško, Barbara Rocco, Vid Ćosić, Dea Presečki, Filip Eldan, Beti Lučić, Ljiljana Bogojević, Zdenko Brlek i brojni drugi.

Autorica dramatizacije i dramaturginja je Lada Kaštelan, scenografkinja Irena Kraljić, kostimografkinja Ana Mikulić, a koreografkinja Blaženka Kovač Carić. Asistentica redatelja je Antonela Tošić.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
hnk varaždin kamen na cesti marija jurić zagorka paolo tišljarić senka bulić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ