Na velikoj sceni HNK u Varaždinu u petak će biti premijerno izvedena predstava "Kamen na cesti" koju je prema autobiografskom romanu Marije Jurić Zagorke režirao Paolo Tišljarić, najavljeno je u ponedjeljak.
Adaptacija se, naglašeno je, fokusira na fragmente iz djetinjstva koji su bitno oblikovali Zagorkin karakter i odredili njezin budući poziv i životne izbore.
Intendantica varaždinskog kazališta Senka Bulić istaknula je da će praizvedba "Kamena na cesti" biti posljednja ovosezonska premijera.
„I s ovom predstavom na neki način stajemo na stranu ženske energije, ženskog političkog i osobnog bića. Drago mi je što se bavimo Zagorkom koja je promijenila i otvorila veliki prostor za književnice, za žene u javnosti”, kazala je Bulić.
Redatelju Tišljariću ovo je, nakon "Orašara" i "Mačke na vrućem limenom krovu" treća predstava koju radi u HNK u Varaždinu, a na konferenciji je istaknuo da se dosad vrlo malo znalo o Zagorkinom djetinjstvu.
„Svi znamo Zagorku kao aktivisticu, novinarku i spisateljicu, ali se vrlo malo zna o tome kako je odrastala i što je nju oblikovalo kao osobu i kao umjetnicu. Ova predstava ne pokušava ilustrirati Zagorkin život, već pokušava naći esenciju kako postajemo umjetnici i zašto smo tu”, rekao je.
Veliki glumački ansambl predvodi Helena Minić u ulozi Marije Jurić Zagorke, a svoju je novu ulogu ocijenila vrlo izazovnom, ali i inspirativnom.
„Kada sam prvi put dobila varijantu da ću igrati Zagorku bila sam fascinirana, a onda sam se uplašila kad su mi rekli da ću igrati Zagorku od četiri do dvanaest godina. Tada sam stala i rekla da se želim baciti u to neko novo veliko putovanje i istraživanje”, izjavila je Minić.
Osim nje, u predstavi igraju Elizabeta Brodić, Pavle Matuško, Barbara Rocco, Vid Ćosić, Dea Presečki, Filip Eldan, Beti Lučić, Ljiljana Bogojević, Zdenko Brlek i brojni drugi.
Autorica dramatizacije i dramaturginja je Lada Kaštelan, scenografkinja Irena Kraljić, kostimografkinja Ana Mikulić, a koreografkinja Blaženka Kovač Carić. Asistentica redatelja je Antonela Tošić.
