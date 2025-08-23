Na Peristilu će se održati spoj klasične glazbe i elektronskog ritma

Jedan od najperspektivnijih mladih dirigenata i docent na Umjetničkoj akademiji u Splitu, Veton Marevci iza sebe ima bogatu karijeru vođenja ansambala poput Zagrebačke i Slovenske filharmonije, Simfonijskog orkestra i Zbora HRT-a, Dubrovačkog simfonijskog orkestra, Zbora i Orkestra Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i Splitu i mnogih drugih. U dobi od samo 32 godine ravnao je Verdijevom „Aidom“ na Splitskom ljetu, a njegov opus uključuje izvedbe brojnih baleta i opera u HNK Split i HNK Zagreb. Nagrađen je priznanjem Mladi glazbenik godine Zagrebačke filharmonije, a njegovo dirigentsko umijeće prepoznato je i na međunarodnim natjecanjima i festivalima.