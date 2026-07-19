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Snimanje 250 milijuna dolara

Nolanova "Odiseja" od prodaje ulaznica dosad zaradila 264,1 milijun dolara

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Hina
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19. srp. 2026. 18:30
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Francis Mascarenhas/REUTERS

Nolanova adaptacija filma "Odiseja" dosad je širom svijeta od prodaje ulaznica zaradila 264,1 milijun dolara, uključujući 124,5 milijuna dolara u Sjedinjenim Državama i Kanadi, objavio je u nedjelju Universal Pictures.

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Film, adaptacija Homerova epa s Mattom Damonom u ulozi grčkog junaka Odiseja, prati njegovo opasno putovanje kući nakon Trojanskog rata.

To je Nolanov prvi film od blockbustera "Oppenheimer" iz 2023. koji je osvojio Oscare u nekoliko kategorija, uključujući one za režiju i najbolji film.

Snimanje filma "Odiseja" stajalo je 250 milijuna dolara.

Dobio je ocjenu A CinemaScorea od gledatelja koji su prisustvovali projekcijama na premijeri, a na Rotten Tomatoesu je od čak 97 posto gledatelja i publike dobio pozitivnu ocjenu.

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