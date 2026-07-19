Snimanje 250 milijuna dolara
Nolanova "Odiseja" od prodaje ulaznica dosad zaradila 264,1 milijun dolara
Nolanova adaptacija filma "Odiseja" dosad je širom svijeta od prodaje ulaznica zaradila 264,1 milijun dolara, uključujući 124,5 milijuna dolara u Sjedinjenim Državama i Kanadi, objavio je u nedjelju Universal Pictures.
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Film, adaptacija Homerova epa s Mattom Damonom u ulozi grčkog junaka Odiseja, prati njegovo opasno putovanje kući nakon Trojanskog rata.
To je Nolanov prvi film od blockbustera "Oppenheimer" iz 2023. koji je osvojio Oscare u nekoliko kategorija, uključujući one za režiju i najbolji film.
Snimanje filma "Odiseja" stajalo je 250 milijuna dolara.
Dobio je ocjenu A CinemaScorea od gledatelja koji su prisustvovali projekcijama na premijeri, a na Rotten Tomatoesu je od čak 97 posto gledatelja i publike dobio pozitivnu ocjenu.
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