Ovu pogrešku pri pranju posteljine mnogi rade ljeti, a zbog nje se više znojite tijekom spavanja

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Ako se tijekom ljetnih noći budite oznojeni i imate osjećaj da vam je posteljina teška i neprozračna, razlog možda nije samo u visokim temperaturama. Stručnjaci upozoravaju da jedna česta pogreška pri pranju može znatno smanjiti prozračnost tkanine i učiniti spavanje manje ugodnim.

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Riječ je o korištenju omekšivača za rublje, koji se često smatra nezaobilaznim dijelom pranja, ali bi ga, barem kada je riječ o posteljini, trebalo izbjegavati.

Zašto omekšivač nije dobar izbor?

Prema stručnjacima za njegu tekstila, omekšivač djeluje tako da vlakna presvlači tankim slojem koji tkaninu čini mekšom i smanjuje statički elektricitet. Međutim, taj sloj istodobno zatvara sitne pore u prirodnim materijalima poput pamuka i lana, piše Livingetc.

Posljedica je da posteljina slabije propušta zrak i vlagu pa toplina i znoj ostaju zarobljeni uz tijelo. Umjesto da se vlaga prirodno isparava, tkanina postaje manje prozračna, zbog čega je osjećaj tijekom spavanja topliji i neugodniji.

To posebno dolazi do izražaja tijekom ljeta, kada prirodna svojstva materijala imaju važnu ulogu u hlađenju tijela.

Čime zamijeniti omekšivač?

Stručnjaci savjetuju da se posteljina od pamuka, lana ili bambusa pere bez omekšivača kako bi prirodna vlakna zadržala svoju prozračnost.

Kao prirodnu alternativu preporučuju dodavanje male količine alkoholnog octa u ciklus ispiranja. Ocat omekšava tkaninu, ali ne ostavlja naslage koje smanjuju njezinu sposobnost propuštanja zraka.

Osim toga, preporučuje se pranje na nižim temperaturama jer previsoka toplina s vremenom može oštetiti vlakna i učiniti tkaninu težom i manje ugodnom na dodir.

Kako pravilno sušiti posteljinu?

Za što dulji vijek trajanja posteljine stručnjaci savjetuju sušenje na zraku kad god je to moguće. Ako koristite sušilicu, bolji izbor od mirisnih maramica su kuglice za sušenje rublja, koje omekšavaju tkaninu bez stvaranja zaštitnog sloja na vlaknima.

Malim promjenama u načinu pranja i sušenja moguće je zadržati prirodnu prozračnost posteljine, što tijekom toplih ljetnih noći može značajno pridonijeti kvalitetnijem i ugodnijem snu.