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žurti i narančasti meteoalarm

Promjena vremena stigla u Hrvatsku: U Zagrebu grmljavinsko nevrijeme, kod Jastrebarskog i Karlovca pala tuča

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N1 Info
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19. srp. 2026. 19:07
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Snažan vjetar i kiša zahvatili su tijekom poslijepodneva sjever i sjeverozapad Hrvatske

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Dijelove Karlovačke županije poslijepodne je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno tučom.

Iza 18 sati crni oblaci nadvili su se i nad zagrebačkim područjem, a oko 20 sati počeo je pljusak.

Tuča je danas poslijepodne pogodila i Jastrebarsko, piše Večernji list.

DHMZ je upravo za središnji dio Hrvatske već ranije objavio žuti i narančasti meteoalarm zbog mogućnosti lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, praćenih olujnim udarima vjetra. Upozorili su na mogućnost tuče, osobito na sjeveru zemlje.

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