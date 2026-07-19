žurti i narančasti meteoalarm
Promjena vremena stigla u Hrvatsku: U Zagrebu grmljavinsko nevrijeme, kod Jastrebarskog i Karlovca pala tuča
Snažan vjetar i kiša zahvatili su tijekom poslijepodneva sjever i sjeverozapad Hrvatske
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Dijelove Karlovačke županije poslijepodne je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno tučom.
Iza 18 sati crni oblaci nadvili su se i nad zagrebačkim područjem, a oko 20 sati počeo je pljusak.
Tuča je danas poslijepodne pogodila i Jastrebarsko, piše Večernji list.
DHMZ je upravo za središnji dio Hrvatske već ranije objavio žuti i narančasti meteoalarm zbog mogućnosti lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, praćenih olujnim udarima vjetra. Upozorili su na mogućnost tuče, osobito na sjeveru zemlje.
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